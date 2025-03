Arrestato poliziotto: «Violenza sessuale in auto su una donna che accompagnato a casa»

Il gip del Tribunale di Pavia ha disposto gli arresti domiciliari, come misura cautelare preventiva, per un 34enne accusato di violenza sessuale. Il giovane, un agente di polizia in servizio a Voghera (in provincia di Pavia), avrebbe tentato un approccio sessuale nei confronti di una donna di 38 anni non consenziente mentre la stava riportando a casa in auto al termine di una serata trascorsa con altri amici.

Come riportato da La Provincia Pavese, le indagini sono iniziate a fine 2024 in seguito alla denuncia presentata dalla 38enne residente a Voghera. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la donna aveva trascorso la serata insieme a un’amica e due ragazzi, tra cui appunto il 34enne, tra Voghera e Salice Terme. Le due donne sarebbero, poi, salite ciascuna a bordo di un’auto con gli uomini che le avrebbero dovute riportare a casa.

Mentre l’amica sarebbe rincasata senza problemi, il 34enne che avrebbe dovuto riaccompagnare la 38enne ad un certo punto lungo la strada avrebbe svoltato in una strada laterale. Secondo l’accusa, in quel momento avrebbe tentato l’approccio sessuale nei confronti della donna, nonostante lei non fosse consenziente.

Alcuni giorni fa, la chiusura delle indagini ha portato il gip del Tribunale di Pavia, Luigi Riganti, a disporre gli domiciliari come misura cautelare preventiva per il poliziotto 34enne su richiesta della Procura. L’uomo, accusato di violenza sessuale, risulterebbe essere seguito nel procedimento dall’avvocato Massimo Adriatici, mentre la 38enne dall’avvocata Silvia Comaschi, entrambi di Voghera.

