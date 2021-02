Antonio, il vicecomandante dei carabinieri e clown dottore ‘uragano’ dal cuore d’oro: “Non sono un angelo né un eroe”

Un attestato di stima e riconoscenza, inciso su una targa. È quanto il sindaco e l’amministrazione comunale di San Severo, a nome di tutta la comunità, hanno voluto conferire ad Antonio Pistillo, vicecomandante dela stazione carabinieri di Lucera, baritono e volontario dell’associazione di clownterapia Il Cuore Foggia.



“Filantropo nel proprio lavoro e nella vita sociale – si legge nelle motivazioni del riconoscimento – svolti con professionalità, capacità e lodevole disponibilità, al fine di aiutare le persone in difficoltà e di alleviare i sofferenti con il sorriso e tanta armonia”.



Antonio Pistillo – attualmente , di cui è riconosciuta preparazione, lealtà e senso del dovere, da oltre sei anni punto di riferimento per la cittadinanza lucerina e non solo – è stato premiato come privato cittadino, esempio per le giovani generazioni.



Svolge, infatti, attività di volontariato da molti anni, anche all’estero, con missioni in Palestina e Israele, Lourdes e Vaticano oltre ad essere un donatore Avis. Scelte solidali compiute con grande generosità e spirito di abnegazione, come ha sottolineato il consigliere Francesco Sderlenga, nel corso della cerimonia del 29 luglio a Palazzo Celestini. “Questa attenzione al sociale, alle persone bisognose – ha detto il consigliere – per noi è motivo di orgoglio e incoraggiamento, perché ci sono persone come te che svolgono un’opera davvero importante e lodevole. Grazie per tutto ciò che fai e continua così”.



Molto emozionato, il volontario ha ringraziato, tra gli applausi, “l’amministrazione comunale e gli amici presenti”. Lanciando, poi, un appello “a tutti affinché scelgano la strada del volontariato. Non sono un angelo, né un eroe o una persona speciale: chiunque può fare ciò che faccio io e dedicare un po’ di tempo a chi soffre o si trova in una condizione di fragilità e ha bisogno di un sorriso o di una mano amica. Impegniamoci tutti”.



L’associazione Il Cuore Foggia, di cui fa parte Antonio Pistillo, è un’associazione di volontariato di clownterapia con oltre 200 clown dottori formati a Foggia e provincia, fondatrice del Nucleo Speciale Pospe – iscritto alla Protezione Civile come supporto psicologico e sanitario in caso di maxi emergenza e calamità – e ha numerose delegazioni in tutto il territorio di Capitanata. L’associazione opera nei contesti di disagio e sofferenza, dalle strutture socio-sanitarie e ospedali, al carcere e all’educativa di strada, fino alle missioni all’estero.

