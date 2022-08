Angelo Nicola Ricciardi, sottufficiale dell’Esercito perde la vita a 42 anni dopo scontro in moto

E’ deceduto in ospedale, il sottufficiale dell’in servizio presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere , coinvolto in un drammatico incidente nella mattinata di sabato sulla Flacca, nel territorio comunale di Fondi, in provincia di Latina.

Stando a quanto emerso dalla ricostruzione delle forze dell’ordine il 42enne era in sella alla sua moto Guzzi e stava percorrendo la Statale quando ha provato ad evitare una Peugeot che stava per entrare nell’area di servizio. Una manovra improvvisa che gli è costata purtroppo carissima: dall’altra parte sopraggiungeva infatti in quel momento una Toyota Yaris che non ha potuto in alcun modo schivare la moto condotta dal militare.