Ancora un suicidio, giovane militare si toglie la vita

Ancora un sucidio. Apprendiamo in anteprima che un giovane militare 26enne volontario in ferma prefissata per 4 anni della Marina Militare, si è tolto la vita oggi. Prestava servizio a Taranto.

Ancora non sono chiari i motivi del gesto e le modalità. Si tratterebbe del 50° suicidio nel Comparto Sicurezza e Difesa dall’inizio dell’anno, il terzo nella Marina Militare.

Una conta senza fine che Infodifesa porta avanti nel rispetto di chi non ha avuto la forza e la voce di urlare. Una strage che colpisce chi ha deciso di servire lo Stato.