Inizia il cammino per 6 nuovi Ufficiali della Brigata Marina San Marco

Giovedì 05 ottobre 2023 ha avuto luogo presso la Piazza d’Armi del Castello Svevo di Brindisi, sede del Comando della Brigata Marina San Marco, la cerimonia di consegna dell’ambito basco grigio-verde con fregio rosso ai 6 frequentatori del 3° Corso di Abilitazione Anfibia per ufficiali della Marina Militare, a seguito del completamento con successo dell’iter di formazione specialistica presso il Battaglione Scuole Caorle.

L’evento, presieduto dal Comandante della Brigata Marina San Marco e del Presidio Militare di Brindisi contrammiraglio Massimiliano Grazioso, rappresenta un rito denso di significati non solo per i 6 sottotenenti di vascello ma anche per l’intera Brigata e per chiunque abbia avuto l’onore di indossare ed onorare le insegne di San Marco.

Per guadagnarsi il privilegio di poter vestire questo basco i 6 giovani ufficiali hanno dovuto lavorare duro e senza risparmio alcuno di energie per 34 lunghe settimane, giorno e notte; affrontare e superare con successo prove di sforzo fisico, mentale e concettuale molto impegnative e di complessità crescente. E soprattutto, andare oltre, grazie all’unione e allo spirito di squadra, ad ostacoli apparentemente insormontabili.

238 giorni in cui i sottotenenti di vascello si sono cimentati in attività di impiego armi, potenziamento psico-fisico, topografia, combattimento terrestre e in ambienti ristretti, addestramento elicotteristico, abbordaggi, impiego apparati radio e telecomunicazioni, addestramento anfibio, primo soccorso medico e tante altre.

Si annovera anche la preziosa collaborazione instaurata con i Comandi della Brigata Pozzuolo del Friuli nell’ambito del Progetto della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare.

Giorni di sacrifici, privazioni, prove fisiche, mentali e di ardimento e 10 attività tattiche complesse per la Fucina Leonis allo scopo di temprare e forgiare i 6 nuovi Leoni del San Marco.

Parafrasando le parole del Comandante del Battaglione Scuole Caorle, capitano di fregata Michele Tortora: “oggi finalmente avete meritato l’ambito basco che accomuna tutti i Combattenti del San Marco. Indossatelo con onore e fierezza. Da oggi sarete guardati con il rispetto che meritano coloro che appartengono a questa famiglia. Onorate quotidianamente questo privilegio. Siete pronti per il primo di una lunga serie di incarichi da cui deriveranno sempre maggiori responsabilità e sacrifici. Affrontateli tutti con rispetto, consapevolezza, iniziativa ed altruismo senza perdere mai di vista la nostra e la vostra essenza”.

La cerimonia di conferimento del Basco del 3° Corso di Abilitazione Anfibia per Ufficiali della Marina Militare ha sancito un momento unico ed indelebile per questi 6 nuovi Fucilieri di Marina che nei prossimi giorni entreranno nei ranghi del 1° Reggimento San Marco per concorrere alle operazioni militari e di pubblica sicurezza in Patria e nei teatri operativi internazionali in cui la Brigata Marina San Marco si prodiga a tutela e salvaguardia delle Istituzioni e degli Interessi Nazionali.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI