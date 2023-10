Cambio al Comando delle Forze operative Sud, arriva il Generale Minghetti

​E’ nato a Ravenna, dove vive fino al raggiungimento della maggiore età, conseguendo la maturità in studi classici.Dopo aver frequentato il 166° Corso dell’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione, viene assegnato, nel grado di Tenente, al 3° battaglione bersaglieri “Cernaia” in Pordenone e successivamente viene traferito con il Reparto a Caserta, assolvendo gli incarichi di Vice Comandante di Compagnia Mortai Pesanti e Comandante di plotone fucilieri, successivamente nel grado di Capitano quello di Comandante della 9^ Compagnia fucilieri e di Capo Ufficio Logistico. Partecipa all’operazione “Vespri Siciliani” e “Riace” e poi alla forza NATO IFOR.

Frequenta nel 1996, il 123° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra in Civitavecchia (RM), rientrando successivamente all’8° reggimento bersaglieri per assumere nel grado di Capitano l’incarico di Capo Ufficio Operazioni, Addestramento ed Informazioni.

Nel 1997 partecipa alla Forza Multinazionale di Pace con l’operazione “Alba” in Albania, alla forza NATO SFOR nella ex-Yugoslavia e l’anno seguente alla NATO Extraction Force, creata a protezione degli osservatori OSCE in FYROM e poi negli anni 2000 e 2001 nella forza NATO KFOR in Kosovo.

Nel settembre 2001, nel grado di Maggiore, viene inviato in Spagna per frequentare presso la ESFAS il Corso superiore di Stato Maggiore e nel dicembre 2002, rientrato in Patria, viene assegnato allo Stato Maggiore dell’Esercito, quale Ufficiale Addetto presso la Sala Situazione.

Nell’ottobre del 2004 da Tenente Colonnello assume, a Cosenza, il Comando del 67° battaglione bersaglieri “Fagarè” e successivamente per trasformazione dell’unità del 1° battaglione bersaglieri “La Marmora”.

Nel novembre del 2005 è riassegnato allo SME-III Reparto Impiego delle Forze con l’incarico di Capo della 2^ Sezione presso la Sala Operativa di SME – Ufficio Operazioni Correnti.

Nel 2009 viene assegnato a Caserta e diviene il Colonnello Comandante dell’8vo reggimento bersaglieri, è più volte comandante della piazza di Caserta nell’ambito dell’operazione Strade Sicure e poi nel 2010 nell’ambito dell’operazione “Leonte” della missione UNIFIL, Comandante di ITALBAT1. Nell’estate del 2011, assume l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata bersaglieri “Garibaldi” e poi nel marzo del 2012 diviene Deputy Chief of Staff for Operations, presso il Regional Command West nell’ambito dell’operazione ISAF, a Herat (Afghanistan).

Nel settembre 2012 viene inviato a Smirne in Turchia per svolgere, nello Stand Up Team del Comando Alleato Terrestre della NATO, l’incarico di Coordination Officer del Comandante designato. Il 1° dicembre 2012 con la costituzione del NATO Allied Land Command assume l’incarico di Executive Officer del Comandante e successivamente ne diviene lo Strategic Advisor.

Nel giugno del 2014 rientra in Patria e viene nominato Vice Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, per assumerne nel marzo del 2015 nel grado di Generale di Brigata, il Comando che mantiene fino al dicembre 2016.

Nel dicembre 2016 diventa il Comandante del Train, Advise, Assist Command West nell’ambito della missione NATO Resolute Support in Herat (Afghanistan) incarico che mantiene fino al giugno del 2017.

Dal luglio 2017 al settembre 2019 è il Comandante militare dell’Esercito in Sicilia e nel giugno del 2019 viene promosso al grado di Generale di Divisione.

Da settembre 2019 all’ottobre 2022 è stato il Comandante del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito in Civitavecchia (RM).

Dal 19 ottobre 2022 è il Comandante dell’area territoriale delle Forze Operative Sud in Napoli.

Dal 5 ottobre 2023 ha assunto, anche, il comando, in sede vacante, delle Forze Operative Sud.

Il Generale Minghetti è laureato in Scienze Strategiche, è sposato con la signora Blanca Maria ed hanno una figlia. Sue passioni sono la storia, la filosofia, l’escursionismo ed il nuoto.