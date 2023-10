Israele annuncia: “Ucciso capo di Hamas”, in Francia chiuso il Louvre per motivi di sicurezza

L’esercito e lo Shin Bet hanno annunciato di aver ucciso Ali Kachi, il comandante delle forze d’elite Nakba di Hamas, che aveva guidato il massiccio attacco dei miliziani contro Israele una settimana fa. Nel 2005 Kachi era stato arrestato in seguito al rapimento e all’uccisione di israeliani ed era stato rilasciato nell’ambito dello scambio di prigionieri per la liberazione di Gilad Shalit.

Tajani: “Lavorare per evitare danni enormi alla popolazione”

“La situazione è molto complicata. L’Italia sta facendo tutto il possibile per scongiurare danni enormi alla popolazione palestinese e israeliana. Stiamo lavorando con i Paesi arabi perché convincano Hamas a non usare la popolazione come scudo” e perché l’azione di Israele sia “mirata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla manifestazione della Coldiretti.

A Gaza i morti sono 2.215 compresi 724 bambini

Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza continua a salire: secondo il ministero della Salute nell’enclave gestita da Hamas, dall’inizio dei bombardamenti israeliani sono morte 2.215 persone, tra cui 724 bambini.

Parigi chiude museo Louvre per questioni sicurezza

Il museo del Louvre a Parigi resterà chiuso oggi per tutta la giornata “per questioni di sicurezza”. Lo ha annunciato lo stesso museo sui social. “Vi ringraziamo per la comprensione” ha scritto l’istituzione in un post. “Le persone che hanno acquistato un biglietto verranno rimborsate”.

“Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori”, ha detto un portavoce del museo. “Abbiamo scelto, nell’attuale contesto nazionale di emergenza, di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli essenziali”, ha aggiunto. La Francia è entrata venerdì sera in allerta “attacco d’emergenza”, il livello più alto del sistema Vigipirate, dopo l’assassinio di un insegnante, Dominique Bernard, pugnalato a morte da un giovane, già segnalato dalle autorità, davanti a una scuola media ad Arras. Un atto definito “terrorismo islamico” dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L’Eliseo ha quindi annunciato il dispiegamento di 7mila soldati nel territorio. Questi soldati “saranno schierati da lunedì sera e fino a nuovo avviso”, ha precisato la presidenza della Repubblica, in un contesto segnato dai timori di importazione in Francia del conflitto tra Hamas e Israele.

