Alassio, Coronavirus: “Grazie ai carabinieri per la gestione della sicurezza in questo momento delicato di fragilità”

Riceviamo e pubblichiamo questo ringraziamento rivolto ai carabinieri della compagnia di Alassio, in merito alla gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus, dalla signora Patrizia Bottiglieri, Dama al Merito dei Savoia:

“Un grazie all’Arma dei Carabinieri in un momento molto delicato che in questi giorni di diffusione del Corona Virus che sta creando panico in tutto il mondo.

Un grazie al coordinamento d’azione preventiva ed efficace nella sicurezza, bene primario e prezioso con azioni sinergiche del Comando dei Carabinieri, agendo con massima calma, abbracciando il dialogo, l’ascolto, l’accoglienza alla comunità, rassicurando, partecipando attivamente, seguendo linee guida e protocolli nell’espletare la prevenzione del contagio da Corona Virus.

La paura del contagio nell’ipotesi di un eventuale isolamento.

Grazie ancora per l’invito continuo alla calma per non farsi prendere dal panico.

Ancora un grazie per aver fronteggiato a pieni voti l’emergenza Città di Alassio.