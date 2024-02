Ladri in fuga fanno finire fuori strada i carabinieri con un estintore: un militare ferito

Un mese di prognosi per un Carabiniere ferito in un incidente stradale. E’ accaduto la sera del 21 febbraio, quando la pattuglia, allertata dalla della Centrale Operativa di Imola, si è messa alla ricerca di una banda di ladri che avevano fatto scattare l’allarme di un’abitazione nella campagna di via Vigo, a Medicina, dove vive un 57enne.

I topi d’appartamento si erano dati alla fuga a bordo di un furgone, così è scattato l’inseguimento, quando uno dei ladri si è affacciato dal finestrino e ha spruzzato contro l’auto di pattuglia la polvere di un estintore, offuscando la visuale e facendo finire fuori strada i militari.

Uno dei due Carabinieri a bordo del mezzo è rimasto ferito alla testa e alla mano sinistra. Soccorso dai sanitari del 118 del Pronto Soccorso di Imola, il Carabiniere è stato trasportato in ospedale, medicato e dimesso con una prognosi provvisoria di 30 giorni. I Carabinieri della Compagnia di Imola hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei criminali in fuga.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI