Aggressioni a Capodanno, il maresciallo Masini torna in servizio

Da alcuni giorni è tornato in servizio il maresciallo Luciano Masini, il comandante della stazione carabinieri di Verucchio che la notte di Capodanno ha sparato, uccidendolo, a Muhammad Abdallah Abd Hamida Sitta, il 23enne egiziano che aveva accoltellato e ferito quattro persone e tentato di aggredire lo stesso militare.

Lo scrive Il Resto del Carlino Rimini. Masini è indagato per eccesso di legittima difesa ma non è stato sospeso.

Dopo quanto avvenuto a Capodanno ha scelto di prendersi qualche giorno di riposo. Ora è rientrato al lavoro in attesa di capire quali sviluppi avrà l’indagine. “Sono tranquillo, ho fatto il mio dovere per difendere l’incolumità altrui”, ha sempre ribadito in queste settimane attraverso il suo avvocato, Tommaso Borghesi.

