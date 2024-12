AGGRESSIONE CON SIRINGHE INFETTE A BOLZANO: CARABINIERI FERITI DURANTE INTERVENTO

VIOLENTO SCONTRO NEL CENTRO STORICO

Un intervento di routine per una lite condominiale si è trasformato in un pericoloso confronto nel cuore di Bolzano. I Carabinieri, chiamati a sedare una discussione tra coinquilini, sono stati aggrediti da un 51enne già noto alle forze dell’ordine, che li ha colpiti con siringhe contaminate.

L’ALLARME E L’INTERVENTO

Tutto è iniziato quando un giovane cittadino nigeriano ha allertato le forze dell’ordine per una controversia riguardante un presunto furto di denaro. All’arrivo della pattuglia in un’abitazione del centro storico, la situazione è rapidamente degenerata.

AGGRESSIONE E ARRESTO

Il 51enne, con precedenti per vari reati e problemi di tossicodipendenza, ha reagito violentemente all’intervento dei militari. Armato di siringhe usate contenenti residui di sostanze stupefacenti, ha aggredito i Carabinieri prima di essere immobilizzato e arrestato.

SEQUESTRO E CONSEGUENZE

Durante la perquisizione successiva all’arresto, sono stati rinvenuti e sequestrati 22 grammi di hashish e tredici siringhe contaminate. La gravità dell’accaduto ha richiesto l’immediato trasferimento sia dei militari che dell’aggressore al Pronto Soccorso dell’ospedale San Maurizio.

MISURE PREVENTIVE E SANITARIE

I Carabinieri coinvolti, seppur con ferite lievi, dovranno sottoporsi a un rigido protocollo medico-sanitario nei prossimi mesi. Vista la pericolosità del soggetto e la sua tendenza recidiva, la Sezione radiomobile ha richiesto un divieto di avvicinamento e sta valutando ulteriori misure preventive.

QUANDO IL DOVERE SI TRASFORMA IN ROULETTE RUSSA

Il drammatico episodio di Bolzano getta una luce inquietante sulla vulnerabilità delle nostre forze dell’ordine. Mentre politici e amministratori discutono di sicurezza urbana dai loro uffici, i Carabinieri si trovano a fronteggiare, con pochi mezzi a disposizione, una realtà sempre più brutale e imprevedibile. Che una “semplice” chiamata per lite condominiale possa trasformarsi in una potenziale condanna a mesi di angoscia per il rischio di malattie infettive è un segnale allarmante.

L’ennesimo episodio di violenza contro le forze dell’ordine rischia di rimanere solo un altro numero nelle statistiche, mentre i nostri Carabinieri continuano a pagare sulla propria pelle il prezzo di un sistema che sembra aver dimenticato chi, ogni giorno, mette letteralmente a repentaglio la propria vita per garantire la nostra sicurezza.

