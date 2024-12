Caso Ramy: un nuovo video mostra l’inseguimento tra scooter e carabinieri

MILANO – ESCLUSIVO: Le immagini choc dell’inseguimento notturno nelle vie della città

LA FOLLE CORSA

Un video inedito, trasmesso ieri sera durante la trasmissione Mediaset “Dritto e rovescio”, getta nuova luce sulla tragica vicenda che ha portato alla morte del 19enne Ramy Elgaml lo scorso 24 novembre a Milano.

SFIDA AL LIMITE

Le impressionanti immagini, catturate dalla dashcam di una gazzella dei Carabinieri, documentano venti minuti di inseguimento ad alta tensione attraverso le strade del capoluogo lombardo. Il giovane egiziano, passeggero di un T-Max, è stato protagonista di una corsa contro il tempo che si è conclusa nel più tragico dei modi.

TENSIONE ALLE STELLE

Il video, accompagnato dal suono delle sirene, trasporta lo spettatore nel vivo dell’azione. I Carabinieri, in un crescendo di tensione, tallonano lo scooter che tenta disperatamente di seminare le forze dell’ordine con sorpassi azzardati e cambi di direzione improvvisi. Il filmato, seppur privo di audio originale, mostra una sequenza di manovre azzardate che hanno messo a repentaglio la sicurezza di numerosi cittadini: semafori rossi ignorati, un tratto contromano all’altezza di via Solferino e pericolosi sorpassi sulla destra caratterizzano la fuga disperata dello scooter attraverso il dedalo di vie cittadine.

La sequenza si interrompe proprio negli istanti cruciali, quando la pattuglia dotata di telecamera perde le tracce del mezzo. L’inseguimento è stato poi preso in carico da un’altra unità dei Carabinieri, che ha assistito al tragico epilogo non documentato dalle riprese.

La trasmissione delle immagini, accompagnate in studio dal suono di sirene aggiunte in post-produzione, ha permesso al pubblico di comprendere la concitazione di quei drammatici momenti che hanno preceduto la morte del giovane Elgaml, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle dinamiche degli inseguimenti in ambito urbano.

