Agenzia delle entrate, al via alla rottamazione delle cartelle: la guida

Parte la rottamazione delle cartelle, introdotta dalla prima legge di Bilancio del governo Meloni. Ecco come visualizzare quali debiti con il Fisco possono essere sanati attraverso questo condono.

Da giovedì, 16 febbraio, chi ha debiti con il fisco può chiedere l’elenco delle cartelle che possono essere cancellate grazie alla rottamazione quater, ossia il condono introdotto dalla legge di Bilancio del governo Meloni. Il primo passo è richiedere il prospetto.

Cosa c’è nel prospetto

Il prospetto consente di vedere gli importi dovuti condonabili. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile. Domanda che si può compilare a questo link.

Come chiedere il prospetto in area riservata

Per chiedere il prospetto in area riservata sono necessarie le credenziali Spid, della Carta identità elettronica o quelle della Carta nazionale dei servizi (la tessera sanitaria). Bisogna cliccare su questo link e ricordarsi di inserire l’indirizzo mail. Questo perché entro 24 ore si riceverà una comunicazione con il link per scaricare il prospetto. Attenzione: va fatto entro cinque giorni altrimenti non sarà più possibile effettuare il download.

Come chiedere il prospetto in area pubblica

Diversa la procedura per chiedere il prospetto in area pubblica. Bisogna compilare questo form e allegare questa documentazione di riconoscimento. Non bisogna dimenticare di inserire l’indirizzo e-mail. Entro 24 ore si riceverà infatti una comunicazione con il link da convalidare cliccandovi sopra entro le successive 72 ore. Attenzione: passato questo tempo, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida, arriverà una seconda mail che indicherà la presa in carico della richiesta e i riferimenti per l’identificazione. Poi, ci sarà una terza mail con il link per scaricare il prospetto. Attenzione: va fatto entro cinque giorni altrimenti non sarà più possibile effettuare il download.

Rottamazione delle cartelle: cosa prevede la legge

La Manovra stabilisce che i benefici previsti dalla rottamazione siano applicati ad alcuni debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce al condono dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale, senza interessi. Oltre al rimborso delle spese dell’Agenzia delle entrate, come quelle per inviare la notifica della cartella di pagamento. In caso di dubbi, a questo link si possono trovare le Faq (domande chieste più di frequente).