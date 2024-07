Addio a Mauro Novacco, il poliziotto che mise in ginocchio lo spaccio a Padova

È scomparso all’età di 59 anni Mauro Novacco, l’agente di polizia noto per la sua instancabile lotta allo spaccio di droga nel complesso “Serenissima” di via Anelli a Padova. Novacco si è spento nella notte tra sabato e domenica nel reparto di Terapia intensiva dell’Azienda ospedaliera, dopo una breve ma intensa battaglia contro una grave malattia scoperta solo lo scorso maggio.

Originario di Trieste, Novacco entrò in polizia nel 1985, distinguendosi fin da subito per il suo impegno e la sua dedizione. Il periodo più significativo della sua carriera fu tra il 2001 e il 2006, quando, in servizio presso il commissariato Stanga, si dedicò con tenacia al contrasto dello spaccio di stupefacenti nella famigerata zona di via Anelli. Le sue tecniche investigative non convenzionali, che lo portavano a nascondersi nei sotterranei e tra i cunicoli dei palazzi, gli valsero l’arresto di centinaia di spacciatori.

“Mauro era disponibile con tutti ed era molto paziente”, ricorda commossa la moglie Anna, che aveva sposato nel 2004. “Faceva parte della protezione civile, amava andare a cavallo e aveva sempre il sorriso. Era un uomo molto attivo, dedito allo sport e al volontariato”.

Dopo il periodo al commissariato Stanga, Novacco aveva concluso la sua carriera nel Secondo reparto mobile, un’esperienza che, secondo la moglie, “gli aveva lasciato il cuore”. Grande appassionato di calcio e tifoso della Triestina, amava le trasferte per i servizi d’ordine durante le partite.

Andato in pensione nell’ottobre del 2021, Novacco stava progettando con la moglie il trasferimento in una nuova casa a Casalserugo. “Stavamo scegliendo le mattonelle”, racconta Anna, “prima che lo intubassero gli ho chiesto quale preferiva”.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi e amici, che lo ricordano come una persona “amichevole, scherzosa e dal grande cuore”. I funerali si terranno presumibilmente mercoledì nella parrocchia della Madonna Pellegrina, luogo a cui Novacco era particolarmente legato.

Con la scomparsa di Mauro Novacco, Padova perde non solo un valoroso servitore dello Stato, ma anche un uomo che ha dedicato la sua vita alla sicurezza e al benessere della comunità.

