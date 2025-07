A Vallombrosa i Carabinieri celebrano il Patrono dei Forestali con il Generale Luongo e il Ministro Lollobrigida

Cerimonia solenne per San Giovanni Gualberto tra spiritualità, storia e impegno ambientale

San Giovanni Gualberto: fede e boschi, il simbolo dei Forestali

Nella storica Abbazia di Vallombrosa, immersa nella rigogliosa foresta del Casentino, si è celebrata il 12 luglio 2025 la ricorrenza di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia, figura emblematica per chi dedica la propria vita alla tutela ambientale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Ministro dell’Agricoltura, on. Francesco Lollobrigida, e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, sottolineando la rilevanza istituzionale dell’evento.

Vallombrosa, culla della forestazione nazionale

Vallombrosa, località del comune di Reggello (FI), non è un luogo qualunque per i Carabinieri Forestali: qui visse San Giovanni Gualberto, dedicando la sua vita alla preghiera, alla penitenza e alla cura dei boschi insieme ai suoi monaci.

Proprio in questa località, nel 1869, nacque la prima Scuola Forestale Italiana, oggi simbolo della formazione e della cultura forestale del nostro Paese.

Il Generale Luongo: “Lavoriamo per il bene comune e per la bellezza dell’Italia”

Durante la celebrazione, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha rivolto parole di forte riconoscimento ai militari dell’Arma impiegati nella tutela ambientale:

«Siamo davvero fortunati a lavorare per un obiettivo così alto, nobile e gratificante. A tutti voi rivolgo il mio grazie per l’entusiasmo e l’impegno che mettete in ogni azione, consapevoli che operiamo per il bene comune e per la bellezza del nostro Paese, straordinario patrimonio di biodiversità».

Un messaggio chiaro e sentito che ha rinnovato il senso del dovere e la responsabilità che anima ogni giorno il lavoro dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Un Arma al servizio dell’ambiente

I Carabinieri Forestali, integrati nell’Arma dal 2017, rappresentano oggi una componente strategica nel presidio del territorio, nella prevenzione dei reati ambientali e nella promozione di una cultura della sostenibilità.

Occasioni come la celebrazione del patrono rafforzano il legame tra istituzioni, cittadini e ambiente, rinnovando un impegno che parte da lontano, ma guarda al futuro.

