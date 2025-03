A processo per lesioni personali il Luogotenente che schiaffeggiò un trentenne sotto le telecamere| VIDEO

La vicenda giudiziaria che vede coinvolto un luogotenente dei Carabinieri approda in tribunale dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. L’ex comandante della stazione di Castiglione in Teverina dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali davanti al giudice di pace del tribunale di Viterbo, in seguito a un episodio avvenuto nell’agosto 2023.

Il caso ruota attorno a un acceso confronto tra il militare dell’Arma e un trentenne, degenerato in violenza fisica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 14 agosto 2023 il carabiniere avrebbe colpito con degli schiaffi il giovane, il quale ha successivamente presentato formale denuncia.

Durante l’udienza preliminare, la difesa del carabiniere, ha proposto un risarcimento di mille euro alla parte offesa, tentando di risolvere la questione senza procedere oltre. L’offerta è stata però ritenuta insufficiente dal trentenne, che si è costituito parte civile richiedendo un importo di 4mila euro accompagnato da formali scuse.

Il mancato accordo tra le parti ha portato il giudice a disporre la prosecuzione del procedimento con l’ammissione delle prove. Elementi centrali dell’istruttoria saranno due filmati registrati dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione della vittima, che documenterebbero l’accaduto.

Le registrazioni verranno esaminate in aula durante la prossima udienza, fissata per il 15 luglio, quando saranno ascoltati anche i testimoni chiamati a riferire sulla dinamica dei fatti.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI