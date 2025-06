21 GIUGNO, LA GUARDIA DI FINANZA FESTEGGIA I SUOI 251 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE

di Col. (ris.) della Guardia di Finanza Sergio De Santis

1774, NASCE LA GUARDIA DI FINANZA

L’attuale Guardia di Finanza affonda le sue radici nel XVIII secolo, allorquando, nel 1774, venne istituita la “Legione Truppe Leggere” per volere di Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna, e fu il primo Corpo speciale dell’Italia preunitaria, istituito per il servizio di vigilanza finanziaria ai confini, oltre che per la difesa militare del piccolo Regno sabaudo.

Compiuta l’unificazione d’Italia, tutti i corpi doganali e di finanza degli stati italiani annessi a Casa Savoia, costituirono il “Corpo delle Guardie Doganali”, addetto sia alla vigilanza doganale, che per essere impiegato, in tempo di guerra, per la difesa dei confini del Regno d’Italia.



Con la Legge 8 aprile 1881, n. 149, il Corpo assunse la denominazione di “Corpo della Guardia di Finanza”.

Gli altri punti salienti della sua lunga storia, furono la trasformazione in Polizia Tributaria Investigativa, per arrivare all’odierna Polizia Economico Finanziaria. Senza contare l’eccellenza nelle tante specialità: il Servizio Navale, il Servizio Aereo, l’Anti terrorismo Pronto Impiego, il Soccorso Alpino, il Servizio Cinofili, i Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza, col suo Comparto Aeronavale, dal 1° gennaio 2017 è divenuta, in virtù del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e nell’ambito del sistema di sicurezza delineato dalla Legge 1° aprile 1981, n. 121, l’unica Forza di Polizia sul mare.

LA GUARDIA DI FINANZA OGGI

Sono passati oltre due secoli e mezzo di storia, ed il Corpo ha saputo sempre stare al passo con i tempi, per riuscire a contrastare qualsiasi forma di criminalità economico-finanziaria, per una sempre più efficace tutela degli interessi nazionali, comunitari e della collettività.

Senza contare poi la dimensione internazionale delle attribuzioni del Corpo, valorizzata con compiti di assistenza, consulenza e addestramento delle polizie locali in vari Paesi del mondo (Kosovo, Afghanistan, Haiti e Libia), sia in ambito NATO, concorrendo alle Peace Support Operations (PSO) sia in operazioni di peacekeeping e di cooperazione internazionale, promosse dall’ONU o dall’UE.

Il Corpo, inoltre, è attualmente presente in Albania con la Missione Bilaterale di assistenza alla Polizia albanese.

LE CELEBRAZIONI ODIERNE

Le celebrazioni per i 251 anni sono iniziate questa mattina, a Roma, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento del Finanziere in Largo XXI Aprile, e sono proseguire nel pomeriggio presso la Caserma “Piave”, sede del Comando Generale, con la cerimonia militare e con la sfilata di tutte le specializzazioni del Corpo, a cominciare da una formazione di Cadetti dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. A seguire gli interventi del Ministro dell’Economia e Finanze On. Giancarlo Giorgetti e del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Nei prossimi giorni, analoghe sobrie manifestazioni avverranno in tutte le provincie d’Italia.

