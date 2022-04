16enne con la cocaina in tasca manda in ospedale un poliziotto

A quel punto, il ragazzo ha reagito violentemente e ne è nata una colluttazione con i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo, non senza fatica. Addosso al giovane sono stati scoperti 12 grammi di cocaina, divisi in 25 incolucri, e 8 grammi di hashish, in un’unica dose. Uno degli agenti, 41 anni, è finito al Cto di Milano, da dove è poi stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per contusioni multiple proprio a causa dell’aggressione del 16enne. Il baby pusher, portato nel carcere minorile di Torino, risponde anche dell’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.