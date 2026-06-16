Il caccia autonomo che non ha bisogno di piste: Shield AI porta X-BAT a Eurosatory e sfida l’aviazione tradizionale

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Un jet da combattimento senza pista: la promessa che fa tremare le basi aeree

Shield AI porta a Eurosatory 2026, in programma a Parigi dal 15 al 19 giugno, il suo X-BAT, un jet da combattimento autonomo a decollo e atterraggio verticale. Non un drone qualunque, almeno nelle intenzioni dichiarate dall’azienda: Shield AI lo presenta come il primo caccia VTOL pilotato dall’intelligenza artificiale, progettato per rendere le piste d’atterraggio un dettaglio, non più una condizione essenziale.

Il messaggio è brutale e chiarissimo: se le basi aeree sono bersagli sempre più vulnerabili, allora il futuro del potere aereo potrebbe non dipendere più da aeroporti, hangar e piste lunghe chilometri. X-BAT nasce per decollare da navi, isole remote, basi avanzate o aree austere, proprio dove un caccia convenzionale non potrebbe nemmeno cominciare la missione.

X-BAT, il caccia che vuole cancellare la dipendenza dalle piste

Il cuore della proposta è la combinazione tra decollo verticale, velocità da jet, lunga autonomia e capacità multiruolo. Secondo Shield AI, X-BAT avrebbe un raggio d’azione superiore a 3.700 chilometri, pari a circa 2.000 miglia nautiche, con carico operativo completo, e una quota di servizio dichiarata di 15.240 metri, cioè 50.000 piedi.

La logica operativa è semplice, quasi spietata: disperdere la forza aerea invece di concentrarla. In uno scenario in cui missili a lungo raggio e attacchi di precisione possono colpire infrastrutture fisse, un velivolo che non ha bisogno di una pista tradizionale cambia il problema alla radice. Non elimina il rischio, ma lo sposta. E costringe l’avversario a inseguire bersagli più piccoli, più mobili, più difficili da neutralizzare.

Shield AI sostiene inoltre che tre X-BAT possano occupare sul ponte lo spazio di un solo caccia tradizionale. Se confermato nella pratica operativa, questo dato non sarebbe un vezzo ingegneristico: significherebbe moltiplicare la presenza aerea da piattaforme navali o basi avanzate senza costruire nuove portaerei né nuove piste.

Il motore è da caccia vero: GE F110-GE-129 con spinta vettoriale

A spingere X-BAT non c’è un propulsore sperimentale da laboratorio, ma un nome pesante dell’aviazione militare: il GE Aerospace F110-GE-129, appartenente alla stessa famiglia di motori utilizzata su numerosi F-16 e F-15. Shield AI ha scelto questo turbofan per dimensioni, spinta e caratteristiche operative, integrandolo con capacità di spinta vettoriale per consentire il decollo e l’atterraggio verticale.

Il velivolo decolla verticalmente usando il motore principale e un ugello orientabile, passa poi al volo orizzontale per svolgere la missione e rientra atterrando di nuovo in verticale, con una discesa tail-first verso il sistema di lancio. È una manovra ambiziosa, affascinante e tecnicamente feroce: sulla carta promette libertà operativa, ma nei test reali dovrà dimostrare di non essere solo una brillante animazione da stand fieristico.

Ali ripiegabili e ingombro ridotto: pensato per la guerra distribuita

X-BAT adotta una configurazione con ali ripiegabili, pensata per ridurre drasticamente l’ingombro e facilitare il trasporto su navi, camion o aerei cargo. Secondo Shield AI, il velivolo avrebbe un’impronta logistica pari a circa un terzo di quella di un caccia convenzionale.

È qui che il progetto diventa politicamente e militarmente interessante. X-BAT non è presentato soltanto come un nuovo drone armato, ma come un tassello per operazioni distribuite: molti velivoli autonomi, lanciati da molti punti diversi, capaci di saturare lo spazio operativo senza mettere un pilota dentro l’abitacolo.

Una visione seducente per gli stati maggiori, molto meno rassicurante per chi osserva l’automazione della guerra con crescente inquietudine.

Hivemind, il pilota AI che vola anche senza GPS e comunicazioni

Il cervello di X-BAT è Hivemind, il software di autonomia sviluppato da Shield AI. L’azienda afferma che il sistema consenta operazioni in ambienti degradati, negati o disconnessi, anche senza GNSS, senza comunicazioni e senza input umano diretto quando le condizioni operative lo impongono.

Shield AI sostiene che Hivemind sia stato validato operativamente dal 2019 e distribuito su oltre 30 piattaforme, con impiego in contesti reali e contestati. Questo dettaglio è centrale: nel settore dei velivoli autonomi, la distanza tra simulazione, dimostrazione controllata e impiego operativo è spesso un abisso. Shield AI vuole presentarsi come chi quell’abisso lo ha già attraversato, almeno in parte.

Un altro elemento chiave è il controllo di gruppo: secondo l’azienda, un singolo comandante umano può dirigere più X-BAT contemporaneamente, senza dover assegnare un operatore a ogni velivolo. È il concetto di sciame, ma vestito da caccia: meno joystick, più comando missione; meno piloti individuali, più autonomia tattica.

Multiruolo, autonomo, sacrificabile: il nuovo lessico della guerra aerea

X-BAT viene descritto come una piattaforma multiruolo, pensata per missioni di combattimento aria-aria, attacco aria-superficie, guerra elettronica e intelligence, sorveglianza e ricognizione. In altre parole, Shield AI non lo colloca nella categoria del drone da ricognizione o del munizionamento circuitante, ma in quella più ambiziosa dei velivoli da combattimento collaborativi.

La parola più pesante, però, è un’altra: attritable. Significa che il mezzo deve costare abbastanza poco da poter essere perso in combattimento senza provocare il disastro economico, politico e umano associato alla perdita di un caccia pilotato di ultima generazione. È una definizione fredda, quasi cinica, ma perfettamente coerente con la direzione della guerra moderna: più massa, più autonomia, meno equipaggi esposti.

In questo senso, X-BAT si inserisce nel filone dei Collaborative Combat Aircraft, i velivoli autonomi destinati ad affiancare o integrare gli aerei con equipaggio. La differenza è che programmi come YFQ-42A di General Atomics e YFQ-44A di Anduril sono legati a configurazioni convenzionali con pista, mentre Shield AI prova a occupare una nicchia più aggressiva: il caccia autonomo che può partire quasi da ovunque.

Tempi stretti, ambizioni enormi: primi voli VTOL nel 2026

Shield AI dichiara che X-BAT ha già completato fasi di test in galleria del vento, prove su palo e test motore nell’arco di 18 mesi, mentre un pathfinder strutturale è in fabbricazione. I primi voli VTOL sono previsti nel 2026, con capacità di missione puntata al 2028.

È una tabella di marcia aggressiva, forse persino sfacciata, per un velivolo che vuole mettere insieme autonomia avanzata, prestazioni da jet, decollo verticale, lungo raggio e capacità da combattimento. La vera prova non sarà lo stand di Parigi, né il comunicato stampa ben lucidato: sarà la transizione dal volo verticale a quello orizzontale, il ritorno in verticale, l’affidabilità del sistema e la capacità dell’intelligenza artificiale di reggere ambienti realmente ostili.

La posta in gioco: non un drone in più, ma un’idea diversa di superiorità aerea

Eurosatory offre a Shield AI una vetrina europea di massimo livello, ma X-BAT non arriva a Parigi come semplice novità tecnologica. Arriva come una provocazione strategica: e se il prossimo caccia non avesse pilota, non avesse pista e non aspettasse il permesso del GPS per combattere?

La risposta, per ora, è ancora tutta da dimostrare. Ma la direzione è chiara. L’aviazione militare sta entrando in una fase in cui la superiorità non dipenderà soltanto dal singolo velivolo più costoso, più stealth o più potente. Dipenderà anche da chi saprà schierare più piattaforme, più rapidamente, da più luoghi, con meno vulnerabilità e meno esitazioni.

X-BAT è esattamente questo: una promessa affilata, piena di ambizione e ancora carica di incognite. Se funzionerà, potrebbe cambiare il modo in cui si pensa il potere aereo. Se fallirà, resterà l’ennesima lezione su quanto sia difficile trasformare una rivoluzione annunciata in una macchina da guerra reale.

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