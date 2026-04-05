“WE GOT HIM!” Incursori USA salvano pilota disperso da 36 ore sulle montagne iraniane

Il caccia abbattuto e la prima falla nella narrativa americana

Nella notte tra il 3 e il 4 aprile, un F-15E Strike Eagle statunitense del 494th Fighter Squadron “Panthers”, inquadrato nel 48th Fighter Wing di RAF Lakenheath e ridispiegato dal 17 gennaio presso la base giordana di Muwaffaq Salti (H5), è stato abbattuto dalle difese aeree dei Pasdaran nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, nell’Iran sudoccidentale, a circa 290 chilometri a sud di Teheran. È il primo velivolo con equipaggio abbattuto dal fuoco nemico dall’inizio dell’Operazione Epic Fury, il 28 febbraio, ed è anche il primo caccia americano perduto per mano avversaria dal 2003, quando un A-10 Thunderbolt II fu abbattuto durante l’invasione dell’Iraq.

L’impatto politico e simbolico è immediato. Perché il dato militare non racconta soltanto la perdita di un aereo: demolisce la narrativa della superiorità aerea incontestata costruita nelle ultime settimane da Washington. L’Iran, pur sotto pressione, ha dimostrato di poter ancora colpire un assetto con equipaggio e di poter trasformare un abbattimento in una crisi operativa ad altissima intensità.

La propaganda iraniana smentita dai rottami

L’equipaggio, composto da un pilota e da un Weapons System Officer (WSO), si è eiettato con successo tramite il sistema ACES II. Le immagini del relitto diffuse dall’agenzia semiufficiale Tasnim mostrano chiaramente lo stabilizzatore verticale con la banda rossa caratteristica del 494th Fighter Squadron e l’insegna delle U.S. Air Forces in Europe. Un dettaglio decisivo, perché smonta la prima versione iraniana, che aveva tentato di far passare il velivolo abbattuto per un F-35 Lightning II.

La tesi non reggeva già sul piano tecnico. L’F-35 è un caccia monoposto, mentre sul luogo dello schianto è stato identificato un sistema di eiezione compatibile con un velivolo biposto come l’F-15E. In guerra, la propaganda corre. Ma spesso sono i frammenti metallici a raccontare la verità più in fretta dei comunicati ufficiali.

Il primo recupero: il pilota strappato via sotto il fuoco

Il pilota è stato recuperato nelle ore immediatamente successive all’abbattimento da due elicotteri HH-60 Pave Hawk, nell’ambito di una missione CSAR che ha coinvolto anche un HC-130J Combat King II per il rifornimento in volo a bassa quota. L’elicottero che trasportava il primo aviatore estratto è stato colpito da fuoco di armi leggere durante l’esfiltrazione, ferendo alcuni membri dell’equipaggio di bordo, ma è riuscito comunque a superare il confine tra Iran e Iraq e ad atterrare in sicurezza.

Nel frattempo, un A-10 Warthog impiegato nella copertura delle operazioni di ricerca del secondo uomo è stato a sua volta colpito e danneggiato. Il pilota si è eiettato sopra il Golfo Persico ed è stato recuperato in mare. Due ulteriori elicotteri coinvolti nella stessa architettura di soccorso sono stati colpiti dal fuoco iraniano, ma tutti gli equipaggi sono sopravvissuti.

Il Pentagono ha scelto di non confermare pubblicamente il primo recupero. Una decisione tutt’altro che casuale: rendere noto che uno dei due aviatori era già salvo avrebbe potuto compromettere la seconda operazione, quella più difficile, quella del WSO rimasto isolato in territorio ostile.

Trentasei ore sulle montagne iraniane

Il Weapons System Officer, ferito dopo l’eiezione ma ancora in grado di muoversi, ha applicato sul terreno l’addestramento SERE — Survival, Evasion, Resistance and Escape — guadagnando quota lungo una cresta montuosa a oltre 2.100 metri nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, una regione aspra, montuosa e scarsamente popolata che si estende per oltre 15.000 chilometri quadrati.

Per oltre trentasei ore ha evitato la cattura, mentre i Pasdaran e i miliziani Basij lo cercavano attivamente via terra. La pressione sull’uomo isolato è stata aumentata anche sul piano psicologico e informativo: la televisione di Stato iraniana ha trasmesso un appello alla popolazione offrendo una taglia di 10 miliardi di toman, pari a circa 60.000 dollari, a chiunque avesse consegnato vivo il pilota americano alle autorità.

È qui che la vicenda smette di essere soltanto un episodio di combattimento aereo e diventa una storia di resistenza individuale. Ferito, inseguito, in ambiente montano e nemico, il WSO ha continuato a muoversi, a guadagnare tempo e a restare vivo abbastanza a lungo da permettere a Washington di organizzare il recupero finale.

La notte decisiva: il blitz per riprendersi il disperso

Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, le forze speciali statunitensi, inclusi i Pararescuemen (PJ) dell’Air Force Special Warfare, hanno lanciato l’operazione di recupero finale. È stata la fase più rischiosa dell’intera sequenza: quella in cui la finestra temporale era minima, il nemico già in allerta e il margine di errore praticamente nullo.

Secondo quanto riferito da fonti americane, l’estrazione è avvenuta dopo un pesante scontro a fuoco. La squadra di recupero ha raggiunto il secondo membro dell’equipaggio in profondità nel territorio iraniano e lo ha esfiltrato insieme al personale impiegato nell’operazione. Poco dopo è arrivata la conferma politica: Donald Trump ha annunciato il successo con un messaggio secco, in maiuscolo, destinato a diventare la sintesi perfetta dell’intera missione: “WE GOT HIM!”

La formula è brutale, teatrale, perfettamente trumpiana. Ma dietro quelle tre parole c’è un’operazione ad altissimo rischio, costruita su ore di tracciamento, copertura aerea, coordinamento tra assetti diversi e combattimento ravvicinato.

Black Mountain e il prezzo pagato dagli iraniani

Lo scontro finale si sarebbe concentrato nell’area indicata da fonti locali come “Black Mountain”, dove le forze americane avrebbero ingaggiato elementi dei Pasdaran e dei Basij intenti a convergere verso la posizione dell’aviatore. Durante la fase di contatto, attacchi aerei statunitensi avrebbero colpito le colonne iraniane in avanzamento per impedire loro di chiudere il corridoio di fuga.

Secondo le informazioni circolate nelle ore successive, l’ospedale di Dehdasht avrebbe ricevuto numerosi morti e feriti tra le forze iraniane. Il dato, al di là della dimensione numerica ancora da verificare in dettaglio, segnala un elemento chiave: il recupero del WSO non è stato una semplice estrazione elicotteristica, ma una vera e propria operazione combinata di combattimento e soccorso.

Chi sono i PJ: gli uomini mandati dove tutti gli altri si fermano

Al centro di questa missione ci sono i Pararescuemen, i PJ, cioè gli operatori dell’Air Force Special Warfare dedicati al Personnel Recovery. Sono gli unici militari statunitensi specificamente organizzati, addestrati ed equipaggiati per recuperare personale isolato in ambiente ostile. Il loro motto — “These Things We Do, That Others May Live” — in questo caso non è retorica: è la sintesi esatta di quanto accaduto sulle montagne iraniane.

Un PJ non è soltanto un incursore. È insieme paracadutista, sommozzatore da combattimento, alpinista, paramedico avanzato e operatore di forze speciali. Il loro percorso formativo dura circa due anni ed è considerato tra i più severi dell’intero apparato militare occidentale. In una missione come quella del Kohgiluyeh, servono tutte queste capacità insieme: infiltrarsi, localizzare, stabilizzare il ferito, combattere, muoversi in ambiente montano, estrarre e sopravvivere.

La CSAR come macchina da guerra totale

Il recupero del WSO ha mostrato ancora una volta che una missione CSAR moderna non è mai il lavoro di un solo elicottero. È un sistema stratificato che mette insieme elicotteri da soccorso, aerei da rifornimento, caccia di copertura, assetti per la soppressione delle difese aeree, forze speciali, sorveglianza, guerra elettronica e una catena di comando capace di coordinare tutto in tempo reale.

In questo caso il dispositivo ha incluso almeno HH-60, HC-130J, A-10 per la copertura ravvicinata e con ogni probabilità caccia multiruolo incaricati di tenere lontani rinforzi e minacce iraniane. È una dimostrazione della potenza organizzativa americana, ma anche del suo costo. Per salvare un solo uomo, Washington ha dovuto mobilitare un’intera architettura di guerra.

Ed è proprio qui che si nasconde la contraddizione strategica più dura: ogni aviatore abbattuto in profondità nel territorio iraniano costringe gli Stati Uniti a impegnare risorse enormi, a esporre assetti lenti e vulnerabili e ad aprire nuove finestre di rischio. Il salvataggio è riuscito. Ma il prezzo operativo è stato altissimo.

“Dominanza aerea totale”? I fatti raccontano altro

Il doppio recupero è stato subito trasformato dalla Casa Bianca in una prova di forza. Ma a guardare la sequenza reale degli eventi, il quadro è molto meno lineare. Se davvero l’Iran fosse stato privato di ogni capacità antiaerea, un F-15E non sarebbe stato abbattuto, un A-10 non sarebbe stato colpito, e almeno due elicotteri di soccorso non sarebbero rientrati danneggiati.

La verità operativa è più scomoda della retorica politica: le difese iraniane risultano degradate, non annientate. Restano in grado di colpire soprattutto a media e bassa quota, in particolare in aree montagnose dove il terreno favorisce la sopravvivenza di sistemi mobili, artiglieria antiaerea e minacce a corto raggio. La necessità stessa di impiegare un pacchetto di soccorso così complesso dimostra che la superiorità americana esiste, ma non è affatto gratuita né incontrastata.

Il significato vero di “WE GOT HIM!”

Il messaggio lanciato da Trump funziona perfettamente come slogan: “WE GOT HIM!” È corto, aggressivo, memorabile. Ma la frase che resta davvero, guardando ai fatti, è un’altra: gli Stati Uniti sono riusciti a riprendersi il loro uomo, ma non a imporre l’idea di una guerra senza attrito.

Il salvataggio del WSO dell’F-15E abbattuto è una storia di straordinaria competenza operativa, di sangue freddo, addestramento e tenacia. È anche, però, la prova concreta che la guerra contro l’Iran sta entrando in una fase in cui ogni perdita tattica può trasformarsi in una crisi strategica. Le montagne del Kohgiluyeh lo hanno dimostrato con brutalità: la differenza tra trionfo e disastro, in certi scenari, si misura in poche ore, pochi uomini e una cresta da risalire restando vivi.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa! Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp! ✅ Iscriviti su WhatsApp Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.