Vino, buoni benzina e una notte con una escort: condannato commerciante e 3 carabinieri

Nel capoluogo piemontese è stato portato a termine un processo che ha visto come protagonista Wang Qiang, uno dei maggiori commercianti cinesi di Torino e provincia. Qiang è stato condannato a sei anni di reclusione in seguito a un giro di favori che aveva intessuto con carabinieri e funzionari pubblici.

Coinvolti nella vicenda anche un tenente colonnello dei carabinieri, all’epoca dei fatti capo dei servizi amministrativi del Comando Legione, condannata a due anni e dieci mesi, nonché il capo del nucleo ispettorato del lavoro di Torino dei carabinieri, condannato a quattro anni e due mesi, e il suo vice, condannato a sei anni e quattro mesi.

La sentenza è stata emessa al termine di un rito abbreviato, durante il quale sono stati ricostruiti episodi che risalgono al 2018. Gli inquirenti hanno documentato come il commerciante si fosse guadagnato le simpatie dei carabinieri e dei funzionari con regali quali buoni benzina, bottiglie di vino, orologi, prosciutto, cene ed in almeno una circostanza anche con la disponibilità di una serata con una escort. A scatenare l’inchiesta, nel 2020, erano state le irregolarità nella fornitura da parte del commerciante di mascherine ai militari in servizio in Piemonte: su un fabbisogno di 40 mila pezzi ne erano state ordinate 87 mila.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!