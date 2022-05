Vicenza, poliziotto precipita dal Monte: muore Loris Caldognetto, aveva 57 anni

Un agente della polizia ferroviaria di Vicenza si era concesso una mattinata in montagna per affrontare, attrezzato di tutto punto, una ferrata sulle Piccole Dolomiti nel territorio di Crespadoro (Vicenza). Ma qualcosa è andato storto e, dopo la segnalazione di alcuni ragazzi in escursione, è stato recuperato senza vita all’interno del canale sotto la ferrata, lungo la quale deve essere precipitato ruzzolando per un’ottantina di metri. È morto così, giovedì, il sovrintendente Loris Caldognetto, 57 anni da compiere tra qualche settimana.

La vittima Era in Polizia da poco meno di quarant’anni. Residente a Isola Vicentina, lascia moglie (sorella del comandante della polfer di Vicenza, Claudio Spinato) e due figli adolescenti. Grande anche il dolore dei colleghi che hanno avuto modo di apprezzarlo sia dal punto di vista professionale che umano. «È una tragedia terribile che ha addolorato gli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze dell’ordine – il commento del questore di Vicenza, Paolo Sartori – non possiamo che stringerci in un abbraccio ideale ai familiari». All’incidente non ha assistito nessuno e si possono solo azzardare ipotesi. Di certo l’agente era «perfettamente attrezzato» – raccontano i soccorritori – mentre affrontava la ferrata «Angelo Viali», che sale un canalone sotto il monte Gramolon. Chi lo conosceva ne parla infatti come di un appassionato di montagna, esperto e prudente.