Vertice tra Corea del Sud, Giappone e Cina. La Corea del Nord lancia un “proiettile non identificato”. “Missile esploso”, fallito il lancio

La Corea del Nord ha lanciato “un proiettile non identificato”, almeno al momento. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap citando i militari, a supporto dell’ipotesi appena rilanciata dal Giappone su un razzo o missile partito dal Nord.

La traiettoria del “proiettile” è andata in direzione sud verso il mar Giallo, secondo una nota dei capi di stato maggiore congiunti di Seul, senza fornire ulteriori dettagli. Pyongyang aveva notificato al Giappone questa mattina i piani per lanciare un satellite da oggi al 4 giugno, designando alcune aree di possibile caduta di detriti. Oggi a Seul, il presidente Yoon Suk-yeol e i premier nipponico Fumio Kishida e cinese Li Qiang hanno tenuto un vertice trilaterale per la prima volta da 5 anni e hanno riaffermato il loro impegno a promuovere la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana.

Il Giappone aveva attivato il J-Alert, riferiva l’agenzia di stampa giapponese Kyodo ed era stato emesso un ordine di evacuazione per i residenti della prefettura di Okinawa.