Venezia, borseggiatore fermato dal generale dei Carabinieri in borghese

Non è un evento comune essere arrestati da un generale dei carabinieri, libero dal servizio, mentre passeggia tranquillamente per la città. L’ufficiale generale, infatti, stava camminando davanti all’imbarcadero quando ha udito le grida di una donna che diceva: “Fermatelo, fermatelo”.

Il tentativo di borseggio

Una turista italiana insieme al marito si trovava in vacanza a Venezia quando ha subito il tentativo di borseggio. La donna, accortasi di quanto stava accadendo, ha fermato il malvivente e ha recuperato il proprio portafoglio. Il ladro, invece, cercando di fuggire si è immerso nella folla di visitatori. Qui entra in gioco il generale Nicola Conforti, comandante provinciale di Venezia, che, capendo la situazione, ha bloccato il criminale che cercava di divincolarsi. Con l’aiuto di alcuni gondolieri e di un carabiniere di San Zaccaria, il borseggiatore è stato poi arrestato. L’uomo, un 48enne slovacco senza fissa dimora e con precedenti dello stesso tipo, è apparso il giorno seguente davanti a un giudice penale per il processo per direttissima.

Il Giudice, “Mai vista relazione di un generale su un arresto”

A svolgere la relazione di servizio sull’arresto è stato lo stesso Conforti: «In tanti anni di direttissime non mi era mai capitato di avere un generale dei carabinieri a relazione su un arresto», ha dichiarato il giudice. Dopo la convalida del provvedimento di arresto l’imputato ha patteggiato la pena di due mesi per tentato borseggio ed è stato rimesso in libertà (la legge non consente l’emissione di misure cautelari per pene inferiori ai 4 anni) con il divieto di dimora a Venezia.

Il Generale Nicola Conforti

Il Generale di Brigata Nicola CONFORTI, nato a Massafra (TA) nel 1970, ha frequentato, dal 1986 al 1991, la Scuola Militare Nunziatella, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Dopo la fase formativa, nel settembre del 1993 è destinato alla Compagnia Carabinieri di Marsala, quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, dove resta fino al settembre 1995, prima di essere trasferito all’Accademia Militare con l’incarico di Comandante di plotone Allievi Ufficiali Carabinieri.

Dal settembre 1997 al settembre 2000 regge il Comando della Compagnia Carabinieri di Gallarate (VA). A seguire, fino a settembre 2003, è Comandante della Compagnia Carabinieri Napoli-Vomero.

Dal 2003 al 2011, presta servizio al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri presso gli Ufficio Piani e Polizia Militare (oggi denominato Polizia Militare e di Stabilità) e Cooperazione Internazionale.

Nel settembre 2011, nel grado di Tenente Colonnello, assume l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata (NA) ove resta sino al settembre 2014.

È promosso Colonnello il 1° gennaio 2014.

Dopo aver frequentato, nell’anno academico 2014/2015, il corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma, viene assegnato al Provinciale Carabinieri di Brindisi, comando che regge fino al settembre 2017.

Dal settembre 2017 al 25 settembre 2022 presta nuovamente servizio al Comando Generale, prima quale Capo Ufficio Cooperazione Internazionale e, nell’ultimo anno, quale Vice Capo II Reparto (impiego delle forze) occupandosi della proiezione internazionale dell’Arma.

È promosso Generale di Brigata il 1° gennaio 2022.

Ha preso parte alla missione internazionali, per conto delle Nazioni Unite, in Bosnia Erzegovina (UNMIBH) da giugno 1998 a giugno dell’anno successivo ed in Libano (UNIFIL) da febbraio a ottobre 2008.

Dal 26 settembre 2022 è Comandante Provinciale Carabinieri di Venezia.

