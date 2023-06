Un’altra estate rovente senza polo. SIAMO Esercito solleva la necessità di adeguare l’abbigliamento per i militari

Il sindacato SIAMO richiama l’attenzione sull’inadeguatezza dell’uniforme estiva e chiede soluzioni alternative per garantire comfort e sicurezza ai militari impiegati nelle operazioni esterne.

Il SIAMO Esercito ha sollevato l’importante questione dell’abbigliamento per i militari dell’Esercito italiano. Nonostante le prime segnalazioni risalgano al 2021, finora non sono state apportate migliorie significative per garantire condizioni adeguate alle donne e agli uomini in uniforme, soprattutto durante le estati torride.

Il Capo di Stato Maggiore aveva annunciato l’intenzione di introdurre una maglietta tipo “polo” uniforme per tutta la Forza Armata, ma da allora il silenzio sembra essere calato su questa importante questione.

Diverse segnalazioni pervenute al SIAMO Esercito, provenienti dai responsabili regionali e dal personale impiegato in operazione hanno evidenziato l’inadeguatezza dell’uniforme da combattimento vegetata completa durante i servizi estivi. Pertanto, il sindacato ritiene che sia ormai urgente introdurre abbigliamento più adatto alle esigenze del servizio.

La preoccupazione principale riguarda l’operazione “Strade Sicure” e la necessità di avviare studi accurati per individuare soluzioni alternative che, garantendo la sicurezza, possano favorire il benessere psico-fisico dei militari.

Il SIAMO Esercito ha pertanto sollecitato che il personale impiegato nell’operazione “Strade Sicure” possa indossare la maglietta tipo “polo” al posto della giacca dell’uniforme da combattimento vegetata, seguendo l’esempio delle forze di Polizia e della Guardia di Finanza che già da anni adottano tale soluzione durante i servizi esterni. Il sindacato ritiene che questo provvedimento sia un atto dovuto nei confronti dei militari che da oltre quattordici anni lavorano a fianco delle Forze di Polizia nazionali, contribuendo alla sicurezza interna del Paese.

