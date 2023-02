Varese operazione antidroga, carabiniere indagato per omicidio dopo sparo

Un carabiniere è stato indagato per omicidio colposo a seguito della scoperta di un cadavere nella provincia di Varese. La scoperta è avvenuta ieri sera in seguito a una segnalazione anonima, ed il corpo è stato rinvenuto in una zona boschiva di Castelveccana. La vittima è un giovane di origini nordafricane ancora non identificato, con una ferita da arma da fuoco nella schiena. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri, che hanno estratto il corpo dal dirupo. Si è poi scoperto che nel pomeriggio dello stesso giorno era stato svolto un servizio dei Carabinieri per contrastare il traffico di droga, ed un sottufficiale aveva sparato alcuni colpi di arma da fuoco, credendo di trovarsi davanti persone armate. Pertanto, stando a quanto dichiarato dalla Procura della Repubblica di Varese, il militare deve considerarsi indagato del delitto di omicidio colposo, ed ulteriori accertamenti tecnici saranno fatti per verificare la traiettoria e la tipologia del proiettile che ha colpito la vittima, e valutare ogni altra ricostruzione diversa dalla responsabilità del militare.

