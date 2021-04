Vaccini: prenotazioni over70 in caserme Carabinieri Sardegna

I carabinieri di Cagliari e Sassari vicini agli ultrasettantenni che devono prenotare le somministrazioni del vaccino anti-Covid. I due Comandi provinciali hanno pianificato un servizio apposito per aiutare gli anziani che non hanno dimestichezza con Internet, non hanno una connessione e hanno difficoltà negli spostamenti dal proprio domicilio.

Puntando sul fatto che una caserma dei carabinieri è presente praticamente in ogni Comune, gli ultrasettantenni che devono iscriversi alle liste e dare le adesioni per la somministrazione possono recarsi nella caserma più vicina e saranno i militari dell’Arma a compilare i moduli online ed eseguire la registrazione per loro. “Qualora poi l’anziano avesse problemi nello spostarsi – spiegano dal Comando provinciale di Cagliari – potrà essere raggiunto dai carabinieri stessi che, muniti di apposito tablet, provvederanno comunque allo loro registrazione, basterà chiederlo”. L’iniziativa dei due Comandi provinciali si inserisce nei vari servizi che l’Arma ha già predisposto per aiutare le persone sole e gli anziani durante questa pandemia come il ritiro e la consegna delle pensione a domicilio.