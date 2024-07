Usa 2024: Biden si ritira

“E mentre è stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del Paese per me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”, si legge in un passaggio della nota con cui Joe Biden annuncia il ritiro dalla corsa alla presidenza Usa.

“Miei concittadini americani,

Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo fatto grandi progressi come nazione”, scrive Biden nel comunicato.

“Oggi, l’America ha l’economia più forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione, nella riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e nell’espansione dell’assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito cure assolutamente necessarie a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Ha approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni.

“Nominata la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. E ha approvato la legislazione sul clima più significativa nella storia del mondo. L’America non è mai stata in una posizione migliore per guidare di noi oggi.

“So che niente di questo avrebbe potuto essere fatto senza di te, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia una volta in un secolo e la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo.

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre è stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del paese per me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato.

“Parlerò con la Nazione più in dettaglio alla fine di questa settimana sulla mia decisione.

“Per ora, permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sentito apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me.

“Credo oggi a quello che ho sempre: che non c’è niente che l’America non possa fare – quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che siamo gli Stati Uniti d’America.

