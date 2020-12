Un altro figlio dell’Arma si è spento per il Covid. Aveva 56 anni

Un carabiniere vittima del Covid. Condoglianze dell’Arma dei Carabinieri per la morte del Brigadiere Capo qualifica speciale Carlo Pierabella, addetto alla nucleo operativo della Compagnia di Vasto. Aveva 56 anni.

Ecco il messaggio sulla pagina dell’Arma dei carabinieri

“Un altro figlio dell’Arma si è spento per il COVID19: è il Brig. Capo Q.S. Carlo Pierabella. Una vita per il dovere, iniziata nel 1983 e passata per tre Stazioni della Regione Abruzzo, il 1° Battaglione Campania e la Compagnia di Vasto. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Carlo”