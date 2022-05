Carabiniere non avrebbe dovuto avere la pistola, uccise le figlie e si suicidò: medici a giudizio

Un via libera accordato tre mesi prima di quella mattina di febbraio in cui Capasso uccise le figlie nel sonno cercando di eliminare anche la donna da cui si era separato. Inoltre, si attende la decisione del giudice su un procedimento ‘gemello’ relativo alle presunte responsabilità di tre carabinieri ed un poliziotto, coinvolti, a vario titolo, nella catena di omissioni che ha portato al duplice delitto di Alessia e Martina, rispettivamente 13 e 7 anni. Da un lato i superiori di Capasso che gli hanno consentito di reimpossessarsi dell’arma, dall’altro il poliziotto che avendo raccolto la denuncia di Antonietta sulle persecuzioni messe in atto dal marito poco tempo prima del duplice omicidio, non si adoperò per tutelare l’incolumità di madre e figlie.