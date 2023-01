Ugo Russo 15 enne ucciso a Napoli, via al processo: il carabiniere in aula è imputato per omicidio volontario

Quella notte di tre anni fa infatti Ugo Russo, a bordo di uno scooter insieme ad un complice (il minorenne Ferdinando De Crescenzo), tentò di rapinare, con una pistola-replica priva del tappo rosso, il Rolex del 23enne che era fermo in auto a Santa Lucia insieme alla sua compagna. Dalla perizia balistica è emerso che Ugo Russo è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa mentre scappava. Dunque il carabiniere, secondo la tesi dei pm, avrebbe fatto fuoco mentre il ragazzo era di spalle e non costituiva più una minaccia. I sostituti procuratori Simone de Roxas e Claudio Siragusa hanno anche allegato alla richiesta non solo i dati tecnici delle perizie ma anche diverse intercettazioni telefoniche e ambientali, novità questa dal punto di vista investigativo perché potrebbero meglio circostanziare la dinamica degli eventi.

È indubbio per la Procura che quella notte il carabiniere sparò quattro volte: tre i colpi che attinsero il 15enne Ugo Russo. Secondo la ricostruzione dei pm gli spari avvennero però in due momenti diversi, i primi due colpi il carabiniere li esplose mentre era ancora in auto, raggiungendo Ugo in una sola occasione, alla spalla sinistra. Mentre l’altro proiettile esploso in rapida successione andò a vuoto. Poi – secondo i periti incaricati dalla Procura – ci fu una pausa di qualche secondo, nella quale il carabiniere ha lasciato la posizione di guida, si è piazzato in piedi, in posizione perpendicolare rispetto alla sagoma del ragazzo che stava scappando cercando di raggiungere lo scooter parcheggiato sul marciapiede. Ed è lì che da una possibile legittima difesa, sarebbe completamente cambiato il quadro, il momento in cui il 23enne carabiniere si trasforma da vittima in carnefice e per questo messo sotto processo per omicidio volontario. Il carabiniere scende dall’auto e spara ancora due colpi dopo gli altri due. Il terzo proiettile si conficca all’altezza dello sterno di Ugo; poi un quarto colpo centra il ragazzo alla testa. Ed è il colpo mortale. In pochi attimi una vita finisce tragicamente e l’altra, quella del carabiniere, cambia per sempre.

