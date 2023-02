Ucraina, Biden arriva a sorpresa a Kiev: “Putin ha sbagliato di grosso”

Visita a sorpresa del presidente statunitense nella capitale dell’Ucraina. Il capo di stato Usa ha incontrato il suo omologo Volodymyr Zelensky. In città è attesa oggi anche la premier italiana Giorgia Meloni. La notizia del suo arrivo è stata confermato dallo stesso Zelensky in un’intervista diversi quotidiani nazionali.

Il presidente Usa, Joe Biden, è a Kiev. Il capo della Casa Bianca ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina in vista del primo anniversario dell’invasione russa il prossimo 24 febbraio. Il presidente è stato fotografato, accanto al leader ucraino Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya. Secondo media locali, i due leader hanno reso omaggio agli eroi di guerra. In città, intanto, suonavano le sirene antiaeree. È la prima volta che il capo di Stato Usa mette piede in territorio ucraino da quando è scoppiata la guerra. Prima di lui, sua moglie Jill e il segretario di Stato Antony Blinken avevano fatto visita ai territori colpiti dal conflitto.

Il messaggio di Biden per la visita a Kiev

La Casa Bianca ha diffuso, intanto, un comunicato che riporta le parole di Biden riguardo alla sua visita nel Paese. “Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina“.

“Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter sopravvivere a noi. Ma si sbagliava di grosso“, aggiunge ancora il capo di Stato Usa.

“Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di Paesi dall’Atlantico al Pacifico per aiutare a difendere l’Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà”, dice poi Biden.

Giorgia Meloni attesa a Kiev

Oltre al presidente Usa, anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è in viaggio verso la capitale ucraina. La notizia è stata confermata dal presidente Zelensky in un’intervista a diversi media italiani. “Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro Paese, che abbiamo coltivato con grande sforzo contro l’intensa campagna di disinformazione del Cremlino”, ha detto Zelensky.

