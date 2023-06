Tutte le nomine del Consiglio dei Ministri di ieri. Designato anche il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco

Nell’ultimo consiglio dei ministri, oltre alla nomina del Generale Figliuolo come Commissario straordinario alla ricostruzione in Emilia Romagna, il Governo ha effettuato altre cruciali designazioni. Scopri quali sono in questo articolo.

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, ha deliberato:

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la promozione a Presidente di sezione della Corte dei conti dei consiglieri Paolo Novelli e Romeo Ermenegildo Palma, a decorrere dal 21 dicembre 2021, a seguito della delibera n. 133 del 12 maggio 2023 del Consiglio di presidenza della medesima Corte;

su proposta del Presidente Giorgia Meloni, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina governativa a Consigliere della Corte del Generale di corpo d’armata dell’Esercito, Luigi Francesco De Leverano;

su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il conferimento delle funzioni di Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all’ingegnere Carlo Dall’Oppio, a decorrere dal 1° luglio 2023;

su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato dottoressa Grazia Mirabile, dottori Antonino Maria Sirna, Giuseppe Ferrari, Giuseppe Bellassai, Roberto Di Legami e dottoressa Rosaria Amato;

su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina degli ingegneri Cristina D’Angelo, Vincenzo Lotito, Alessandro Paola a dirigenti generali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

su proposta del Ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione a generale di corpo d’armata del generale di divisione del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Truglio.

NOMINA E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati.

dott.ssa Maria Luisa PELLIZZARI

è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, cessando dalle funzioni di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

da Vice Direttore Generale, Direttore centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinato a svolgere le funzioni di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l’espletamento delle funzioni vicarie presso il medesimo Dipartimento

da Padova, è destinato a svolgere le funzioni di Vice Direttore Generale, Direttore centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

da Direttore Centrale anticrimine della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Padova

(Dirigente Generale di P.S.)

nominato Prefetto, permane nelle funzioni di Direttore dell’Ufficio Centrale Ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

