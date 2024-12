‘Truppe in Ucraina per garantire la pace’, Crosetto apre

l fronte brucia, i missili volano e una tregua negoziata sembra ancora lontana per l’Ucraina.

Eppure il dibattito occidentale inizia a orientarsi già sul dopoguerra, mentre prende corpo l’idea di inviare truppe di pace per gestire (o favorire) un eventuale cessate il fuoco.

Un’idea che porta con sé cautele e distinguo, tra i Paesi e nelle stesse maggioranze nazionali, compresa l’Italia: da una parte la Difesa si dice pronta a un possibile ruolo di peacekeeping per il nostro Paese, dall’altra il titolare della Farnesina Antonio Tajani parla di discussione prematura, con i russi e gli ucraini ben lontani da un tavolo per far tacere le armi. Che l’ipotesi di inviare truppe in Ucraina sia sul tavolo delle cancellerie europee è ormai chiaro da tempo.

l’invio di peacekeeper. Dall’altra il cancelliere Olaf Scholz, alla vigilia di nuove elezioni, ha evitato di rispondere chiaramente sul tema, escludendo in ogni caso un dispiegamento di truppe in questa fase del conflitto. A margine della ministeriale a Berlino, Baerbock ha quindi aggiustato il tiro, ribadendo la disponibilità a partecipare a una forza di pace: “Ma occorre prima che Putin sia disposto a parlare di pace, e non è questo il caso”.

Parole che fanno il paio con quelle dall’alto rappresentante Ue Kaja Kallas: “Abbiamo bisogno innanzitutto della pace per poter avere missioni di peacekeeping sul posto. Per poterlo fare la Russia deve prima smettere di bombardare, ma non lo sta facendo. Fino a quel momento non c’è molto di cui parlare”. In ogni caso, resta difficile immaginare che Mosca possa accettare forze dei “nemici” occidentali in Ucraina a garanzia di una pace negoziata. La stessa Mosca considera inaccettabile l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, che invece – sentenzia il comunicato finale della ministeriale di Berlino – è un percorso ormai “irreversibile”. Anche se come al solito manca una data.

