Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per oltre 200 milioni

Un patrimonio enorme, costruito nel tempo e nascosto dietro passaggi finanziari, società e disponibilità sparse in più Paesi. È questo il cuore dell’operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano. Il bilancio è pesante: tre persone arrestate e beni sequestrati per oltre 200 milioni di euro, in un’indagine che riporta al centro la lunga ombra economica del narcotraffico legato a Matteo Messina Denaro.

Il denaro sporco diventato impero

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il patrimonio sequestrato sarebbe il frutto del reimpiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall’agevolazione mafiosa. Non si tratterebbe dunque di semplici ricchezze occultate, ma di un sistema economico strutturato, alimentato dai guadagni incassati a partire dagli anni Ottanta attraverso il narcotraffico, sotto l’egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un tesoro pazientemente trasformato, schermato e fatto circolare anche tramite società off shore.

Una rete internazionale per inseguire il tesoro

L’operazione non si è fermata ai confini italiani. Le attività investigative si sono sviluppate in diversi Paesi, seguendo le tracce di capitali, società e disponibilità finanziarie. Oltre all’Italia, gli accertamenti hanno riguardato Andorra, Gibilterra, isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Proprio in Spagna le verifiche si sono concentrate nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs, luoghi simbolo di ricchezze esibite e capitali difficili da decifrare.

Il lavoro della Dda di Palermo e della Guardia di Finanza

Le indagini sono state coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio, con il supporto operativo dei Finanzieri del Comando provinciale di Palermo. Fondamentale è stata la collaborazione con gli organi giudiziari e di polizia dei Paesi coinvolti, necessaria per ricostruire un mosaico patrimoniale complesso e ramificato. La dimensione internazionale dell’operazione conferma quanto il riciclaggio mafioso sappia muoversi ben oltre i territori d’origine, cercando rifugio in giurisdizioni e circuiti finanziari diversi.

Tre arresti e beni sequestrati per oltre 200 milioni

Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di tre persone, accusate di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. Contestualmente sono stati sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a 200 milioni di euro. Una cifra che restituisce la portata economica dell’indagine e il peso del patrimonio che, secondo gli inquirenti, sarebbe riconducibile al reimpiego dei profitti del traffico di droga.

La conferenza stampa con Melillo e De Lucia

I particolari dell’operazione saranno illustrati alle 11, alla caserma Mazzarella della Guardia di Finanza, nel corso di una conferenza stampa. All’incontro parteciperanno il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Sarà quella l’occasione per chiarire ulteriormente i passaggi dell’indagine, i beni colpiti dai sequestri e il ruolo attribuito agli arrestati nella gestione e nel reimpiego delle risorse di provenienza illecita.

La mafia colpita dove fa più male

L’operazione racconta ancora una volta una verità semplice e durissima: la mafia non vive soltanto di controllo del territorio, intimidazione e violenza, ma soprattutto di capitali. Soldi da ripulire, investire, schermare, proteggere. Colpire patrimoni, società e conti significa incidere sul potere reale delle organizzazioni criminali, quello che permette loro di sopravvivere alle catture, ai processi e persino alla morte dei capi. In questo caso, l’ombra di Messina Denaro continua a proiettarsi su un tesoro costruito con la droga e inseguito fino ai paradisi finanziari.