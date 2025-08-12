Tragico incidente a Mantova: muore carabiniere di 31 anni

Mantova – Un tragico incidente stradale, avvenuto nella mattinata di oggi poco prima delle 10, è costato la vita a Mario Sicilia, 31 anni, carabiniere in servizio alla Stazione di Mantova.

L’uomo, residente a Colle Aperto e originario di Caltanissetta, si è scontrato con la sua moto Yamaha MT09 contro un Fiat Doblò condotto da un 75enne di Castellucchio, all’altezza della clinica San Clemente.Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo un lungo rettilineo in direzione della Strada Circonvallazione Sud, quando il veicolo, con a bordo un’anziana coppia, ha iniziato la svolta a sinistra per entrare nel cortile della clinica.

L’impatto è stato violentissimo e ha colpito la fiancata destra dell’auto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Le condizioni del carabiniere sono apparse subito critiche: il personale sanitario ha tentato di stabilizzarlo sul posto prima del trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma. Nonostante i disperati tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Carriera e vita privata

Nato il 18 dicembre 1993 a Caltanissetta, Mario Sicilia si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2019, frequentando il corso di formazione presso la Scuola Allievi di Reggio Calabria. Dal 2020 prestava servizio alla Stazione Carabinieri di Mantova, in via Chiassi. Lascia la compagna e una bambina di due anni.

Il cordoglio dell’Arma

In una nota ufficiale, il Comando di via Chiassi lo ricorda come “un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, in particolare per i più giovani. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”.Le indagini sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso.

