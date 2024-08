Tragedia sulla strada: Cristiano Della Corte, militare dell’Aeronautica, perde la vita in un incidente stradale

Roma, 5 agosto 2024 – Un altro drammatico incidente stradale ha scosso la capitale, portando via la vita di Cristiano Domenico Della Corte, 28 anni, militare dell’Aeronautica in servizio presso l’aeroporto di Pratica di Mare. L’incidente è avvenuto domenica 4 agosto sulla Litoranea, all’altezza di Capocotta.

Della Corte, originario di Napoli ma trasferitosi a Roma per lavoro, era in sella alla sua amata Ktm Super Duke quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un 33enne. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato ricoverato al Campus Biomedico.

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che entrambi i veicoli viaggiassero nella stessa direzione. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di una manovra improvvisa da parte di uno dei due conducenti.

Cristiano Della Corte era noto tra colleghi e amici per la sua passione per i motori. Sul suo profilo Facebook, numerose sono le foto che lo ritraggono in sella a diverse moto, testimonianza del suo amore per le due ruote. In un post recente, riferendosi alla sua Ktm Super Duke, aveva scritto entusiasta: “Se quella prima era un aereo, questa non saprei come definirla, forse un missile”.

La sua passione spaziava dalle moto da cross al rally, abbracciando tutto ciò che riguardava il mondo dei motori. Tuttavia, Della Corte non era solo un appassionato: era un pilota esperto, come dimostrano le numerose immagini sui social.

Il giovane militare aveva trovato nella sua carriera nell’Aeronautica una perfetta sintesi tra dovere e passione. Le foto in divisa, condivise con orgoglio, testimoniano il suo attaccamento al corpo e al servizio.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto allarmante per la sicurezza stradale a Roma e provincia. Secondo recenti statistiche, nella capitale si verificano più di tre incidenti ogni ora, rendendo alcune strade particolarmente pericolose.