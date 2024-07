Tragedia nella Guardia Costiera, muore Giovanni Luca Lomartire: aveva 41 anni. Il Cordoglio del Comandante Generale

Ieri sera 30 giugno poco dopo le 22 si è verificato l’ennesimo incidente mortale. A perdere la vita è stato un motociclista di 41 anni, Giovanni Luca Lomartire, 41 anni, originario di Manduria (Taranto), dipendente della Guardia Costiera di Ravenna. L’impatto è avvenuto proprio al confine tra le province di Padova e Venezia all’altezza della frazione di Rosara di Codevigo.

La vittima, stando alle prime informazioni raccolte dai carabinieri giunti sul luogo dell’emergenza con più mezzi, si sarebbe scontrato con uno scooter. Nell’impatto il quarantunenne è stato disarcionato dal mezzo ed è ricaduto sull’asfalto dove è stato colpito da due mezzi in transito. Una fine orribile per il quarantunenne che è morto sul colpo.

Il Cordoglio della Guardia Costiera

La prematura scomparsa del Sottocapo di Seconda Classe Giovanni Luca Lomartire, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, ha lasciato un grande vuoto nella Guardia Costiera. Il Comandante Generale, Ammiraglio Nicola Carlone, insieme a tutto il personale, si unisce al dolore della famiglia di Lomartire, descritto come un uomo dedito al proprio lavoro e al servizio del Paese.

La notizia della sua morte, avvenuta nella giornata di ieri, ha colpito profondamente i colleghi e i superiori, che con stima e affetto ne ricordano l’impegno, la professionalità e lo spirito di sacrificio. La Guardia Costiera tutta si stringe attorno ai familiari in questo momento di profonda tristezza per la perdita di un valoroso servitore dello Stato, che ha dedicato la propria vita alla tutela del mare e della legalità. Il suo operato resterà un esempio per le future generazioni di uomini e donne della Guardia Costiera.

