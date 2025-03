La rivincita della legalità: bene confiscato alla mafia ora al servizio della Guardia Costiera

( di Donato Angelini) – Un nuovo presidio di sicurezza per tutti i cittadini e un rapporto che si consolida con la storica presenza del reparto volo della Guardia Costiera a San Giovanni Teatino. L’immobile in via Mascagni, è stato confiscato alla criminalità organizzata e accoglierà adesso tre appartamenti per l’utilizzo del personale del Reparto di volo della Guardia Costiera nel comune di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. L’immobile di circa 500 mq, a lungo inutilizzato, assume così una nuova valenza simbolica, in grado di soddisfare le esigenze logistiche dei reparti di volo della Guardia Costiera e di sostenere le attività di presidio della sicurezza all’interno delle aree marittime e portuali.



L’Agenzia del Demanio è intervenuta alla cerimonia di inaugurazione della sede, giunta allo Stato per reati penali con decreto dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (Anbsc) e consegnata in uso governativo alla Direzione Marittima di Pescara (MiT).



Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il Prefetto di Chieti Gaetano Cupello, il questore Aurelio Montaruli, il Direttore marittimo di Pescara Contrammiraglio Fabrizio Giovannone, il Comandante del 3° Nucleo Aereo di Pescara Andrea Chenda, l’Arcivescovo della diocesi di Chieti- Vasto Monsignor Bruno Forte ed il Sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente.

