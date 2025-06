Tragedia a Caprarola: Poliziotto Perde la Vita in un Incidente, Gravissima la Moglie

Tragedia sulla strada a Caprarola in provincia di Viterbo, dove Silvano Canale, un poliziotto cinquantenne, è morto in un incidente. Sua moglie è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte in ospedale. Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 18 giugno, nel territorio della provincia di Viterbo. A rimanere coinvolti nell’incidente sono stati due veicoli, lo scooter a bordo del quale viaggiava la coppia e un’auto. La drammatica notizia si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta intorno alla famiglia.

“L’amministrazione comunale di Caprarola esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del nostro concittadino Silvano Canale, vittima di un grave incidente stradale – si legge sulla pagina Facebook istituzionale – Una notizia che ha profondamente colpito la nostra comunità, lasciandola sgomenta e addolorata. In questo momento di grande dolore, il pensiero di tutti noi va alla sua famiglia e, in particolare, alla moglie, attualmente ricoverata in gravi condizioni. A lei ed ai suoi cari esprimiamo la nostra più sincera vicinanza”.

I messaggi di cordoglio per Silvano CanaleSono tantissimi i messaggi d’addio comparsi sui social network in ricordo di Silvano Canale. Gabriele scrive: “Per me sarai per sempre Papò, perché così chiamavo tuo padre, perché era quel suono, papò papò, la colonna musicale perfetta del tuo animo gentile, protetto dalla corazza del gigante. Adesso il corpo se ne va, quel suono resta. Ti faccia compagnia nel viaggio eterno. Ciao Silvà, un grande abbraccio alla famiglia Canale”. “Tutta l’associazione si unisce al dolore della famiglia Canale per la scomparsa del caro Silvano – scrive l’associazione Culturale Musicale “Banda Filippo Mascagna – Possa il canto degli angeli vegliare sul tuo riposo”.

L’incidente in cui è morto Silvano Canale ed è rimasta gravemente ferita sua moglieSecondo quanto ricostruito finora al momento dell’incidente Silvano Canale e sua moglie stavano viaggiando a bordo del loro scooter di ritorno da Roma. Per cause non note e ancora in corso d’accertamento si sono scontrati con un suv. L’impatto è stato violento, sbalzato dalla sella Silvano è finito sull’asfalto. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d’intervento per un incidente stradale gravissimo, sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. La donna ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stata trasportata all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove lotta tra la vita e la morte. Silvano è deceduto dopo l’arrivo al San Filippo Neri, il suo quadro clinco era fortemente compromesso.

