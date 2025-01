Terrore a Capodanno: accoltella 4 persone, un carabiniere lo uccide per difendersi

L’aggressore in quei frangenti ha ferito in modo più lieve altre tre persone, seminando caos in zona. A finire sotto la furia dell’accoltellatore anche una ragazza e una coppia di anziani. Il ragazzo ferito più gravemente è stato soccorso dal 118 giunto sul posto con ambulanza e automedicalizzata. In via Marecchiese sono subito intervenuti anche i carabinieri.

Lo scontro con i carabinieri

E’ subito scattata la ricerca dell’accoltellatore che dopo 20 minuti è ritornato sul luogo dell’aggressione ancora armato di coltello: i carabinieri gli hanno intimato più volte l’alt, lui ha proseguito a dare in escandescenza. I carabinieri hanno continuato a ripetere “butta il coltello, butta il coltello”, ma secondo le prime informazioni il giovane si sarebbe scagliato contro le divise e un militare dell’Arma non ha potuto fare altro che esplodere alcuni colpi di pistola, uccidendolo sul colpo.

Gli accertamenti in corso

Via Marecchiese è stata chiusa al traffico, per permettere i rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini. Presente sul posto anche il magistrato e il medico legale. Non è chiaro perché il cittadino egiziano abbia iniziato a colpire, armato di coltello, tra le persone che si trovavano in strada per festeggiare il Capodanno. Tre persone aggredite sono state portate all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, un altro all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Nessuno risulta in pericolo di vita.