FORZE ARMATE: NOVITÀ IN BUSTA PAGA, ARRIVA L’ANTICIPO CONTRATTUALE A GENNAIO 2025. AUMENTI DA 60 EURO

AUMENTO DELL’INDENNITÀ: I NUOVI IMPORTI

Una significativa novità economica attende il personale delle Forze Armate nel primo mese del 2025. Come comunicato da ASPMI, il cedolino di gennaio includerà una nuova voce nel cedolino stipendiale che riporterà l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale, moltiplicata per 6,7 volte rispetto all’attuale 0,5%, raggiungendo così il 3,35% dello stipendio tabellare.

LA POSIZIONE UFFICIALE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO

“L’interpretazione autentica della Ragioneria generale dello Stato“, si legge nel comunicato ASPMI, “ha chiarito che, in assenza di vincoli temporali specifici, il diritto all’aumento spetta a tutto il personale fino all’adeguamento degli stipendi su NoiPa per il rinnovo 2022-2024.”

QUANTO SPETTA: LE CIFRE IN DETTAGLIO

Gli importi previsti variano in base al grado: “Per un Graduato si parla di circa 60 euro lordi aggiuntivi, mentre per un Capitano l’aumento sale a poco più di 80 euro lordi”, precisa ASPMI. In termini netti, l’incremento si tradurrà in circa 40 euro mensili per i gradi più bassi, con l’applicazione della normativa fiscale vigente nel 2025.

CHIARIMENTI SULL’ANTICIPO: NON È UNA RESTITUZIONE

ASPMI sottolinea un punto fondamentale: “È importante chiarire che questa somma rappresenta un anticipo dell’aumento contrattuale e verrà detratta dagli arretrati eventualmente spettanti per le mensilità del 2025. Non si tratta quindi di somme da restituire, come erroneamente interpretato da alcuni.”

CRONOLOGIA DELL’INDENNITÀ: DAL 2023 AL 2025

Il comunicato ripercorre anche l’iter dell’indennità: partita a dicembre 2023 per i dipendenti a tempo indeterminato, estesa nel 2024 ai precari grazie alla Legge di Bilancio 2024, e ora riconosciuta a tutto il personale nel 2025.

GLI AUMENTI PREVISTI NEL 2025

Per il futuro, ASPMI annuncia ulteriori incrementi: “L’indennità di vacanza contrattuale salirà allo 0,6% da aprile 2025 e all’1% dal 1° luglio 2025, come previsto dalla Manovra finanziaria 2025. Questi aumenti”, precisa l’associazione, “sono subordinati al completamento dell’iter di contrattazione e dei necessari passaggi tecnici.”

Periodo Base Normativa Beneficiari Dettagli Economici Note Importanti Dicembre 2023 Legge di Bilancio 2023 Personale a tempo indeterminato Aumento di 6,7 volte dell’indennità di vacanza contrattuale (da 0,5% a 3,35%) Erogazione una tantum nel cedolino di dicembre 2024 Legge di Bilancio 2024 Personale precario Stesso aumento del personale a tempo indeterminato Estensione del beneficio a tutti i dipendenti Gennaio 2025 Interpretazione RGS Tutto il personale Forze Armate • Graduato: +60€ lordi mensili

• Capitano: +80€ lordi mensili

• Base: ~40€ netti mensili Anticipo contrattuale da scalare dagli arretrati 2025 Aprile 2025 Manovra finanziaria 2025 Tutto il personale Aumento indennità allo 0,6% Subordinato a completamento iter contrattazione Luglio 2025 Manovra finanziaria 2025 Tutto il personale Ulteriore aumento all’1% Riferito al nuovo triennio contrattuale

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI