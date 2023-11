Tragedia nella Guardia di Finanza: è morto il Tenente Colonnello Roberto Russo

Di origini catanesi, di Acireale, aveva 40 anni ed era arrivato in forza al comando provinciale di Rimini nel 2020 dove comandava il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria. Nella sua carriera aveva prestato servizio al Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata (GICO) del Nucleo P.E.F. di Firenze, dove aveva comandato le Sezioni GOA e Misure di Prevenzione. Laureato in Accademia in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, ha successivamente conseguito la Laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università Statale di Catania e in Economia e Management presso l’Università Statale di L’Aquila. prima del capoluogo toscano, Russo aveva comandato la Compagnia di Enna, dopo l’esperienza da Comandante Compagnia Allievi presso la Scuola Ispettori di L’Aquila e di Comandante di una Tenenza in Campania.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI