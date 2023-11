Vincenzo Ciotoli, il militare scomparso nel nulla: sono ore d’angoscia

Ore d’angoscia. E’ scomparso nel nulla Vincenzo Ciotoli, da tutti soprannominato “paperino”. 42 anni, residente a Ceccano (Frosinone), di lui non si hanno più notizie da venerdì mattina quando è uscito di casa a bordo di una Fiat Punto. L’ultima volta che è stato visto, l’uomo indossava un giubbotto marrone e un foulard.

Dopo le prime ore di attesa, i familiari hanno deciso di sporgere denuncia in questura a Frosinone. Gli agenti di polizia e i carabinieri della stazione di Ceccano sono ora alla ricerca dell’uomo. Vincenzo, militare, molto conosciuto in città, è alto un metro e 75 cm circa, ha gli occhi verdi e una folta barba. Viene considerato dagli amici una persona tranquilla, incapace di colpi di testa. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell’ordine. L’appello viene condiviso in queste ore sui social da moltissime persone.

