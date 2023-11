Carabiniere Plinio Caretti premiato dopo 9 Anni dal Vice Comandante Generale Galletta per il salvataggio di un’anziana

Nella tranquilla atmosfera di Boccadasse, un pittoresco quartiere di Genova, si è svolta una storia di eroismo che ha catturato l’attenzione dell’intera nazione. Il protagonista di questo episodio è l’appuntato scelto Plinio Caretti del 2° Battaglione carabinieri “Liguria” di Sturla. Il 5 dicembre 2014, in una serata come tante altre, Caretti, mentre non era in servizio, ha compiuto un gesto di straordinaria abnegazione.

Il Salvataggio

Mentre passeggiava con la moglie lungo la creuza di Capo Santa Chiara, Caretti udì un lamento debole proveniente da una finestra semiaperta di un’elegante abitazione. Capendo che qualcuno era in difficoltà, non esitò a mettersi in azione: si arrampicò con audacia sui tubi del gas per raggiungere l’appartamento. Il suo intervento tempestivo permise di salvare Anna, un’anziana di 89 anni che, colpita da un malore, era stata incapace di muoversi da oltre un’ora.

Caretti chiamò il 118, permettendo ai soccorritori di prestare i necessari interventi prima dell’arrivo dei parenti della donna, allertati dai vicini. Questa azione eroica, inizialmente celebrata dai media locali, non passò inosservata nemmeno all’Arma dei Carabinieri, che ha mantenuto vivo il ricordo di tale gesto.

Il Meritato Riconoscimento

Recentemente, quasi nove anni dopo quell’evento memorabile, il Ministro della Difesa ha voluto evidenziare l’importanza dell’azione di Caretti, conferendogli un attestato di benemerenza ufficiale. Il 16 novembre, in una cerimonia a sorpresa tenutasi nella caserma sede del battaglione, il tenente colonnello Antonio Luciano Andriulli e il generale di corpo armata Riccardo Galletta hanno consegnato a Caretti l’attestato di pubblica benemerenza al merito civile.

Questo tardivo riconoscimento non solo onora l’eroismo di Caretti, ma dimostra anche l’importanza che lo Stato e l’Arma dei Carabinieri attribuiscono agli atti di coraggio e altruismo, indipendentemente dal tempo trascorso.

