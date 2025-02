Task Group Baltic: Esercito Italiano in prima linea nell’esercitazione NATO ‘Shield & Strike’

Il Task Group Baltic italiano ha recentemente concluso l’esercitazione “Shield & Strike” presso l’area addestrativa di Camp Ādaži, in Lettonia. L’attività si inserisce nell’ambito dell’operazione NATO Forward Land Forces (FLF) ed è parte integrante del ciclo addestrativo necessario per il conseguimento della Full Operational Capability (FOC) della componente multinazionale.

Obiettivi e dinamiche della “Shield & Strike”

L’esercitazione ha permesso alle unità coinvolte di applicare e perfezionare le procedure tecnico-tattiche, migliorando l’interoperabilità e integrando efficacemente le varie unità del Multinational Battle Group a guida canadese. Il Task Group Baltic ha operato al fianco di assetti provenienti da altri Paesi contributori dell’operazione FLF, affrontando scenari ad alta intensità simulati in un contesto warfighting. Le attività tattiche si sono concentrate principalmente su manovre difensive nei confronti di unità avversarie, note come Opposing Forces (OPFOR).

Cinque giorni di operazioni avanzate

Per un periodo di cinque giorni, il Battle Group multinazionale ha condotto operazioni articolate, mettendo alla prova la capacità di risposta rapida e il coordinamento tra le diverse componenti alleate. Questo tipo di esercitazioni sono fondamentali per testare e migliorare le capacità operative del contingente, garantendo al contempo un’elevata prontezza in caso di scenari reali.

Il contributo italiano alla NATO Forward Land Forces

Attraverso il Task Group Baltic, l’Italia fornisce un apporto strategico alla missione NATO Forward Land Forces (FLF). L’obiettivo principale è rafforzare la deterrenza nella regione euro-atlantica, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza collettiva dell’Alleanza. La presenza delle forze italiane in Lettonia rappresenta un elemento chiave dell’impegno del Paese nel contesto della difesa europea e transatlantica.

