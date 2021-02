Taser forze dell’ordine, al momento “non rispetta i requisiti tecnici previsti”. Sono in corso le procedure di gara

L’Organizzazione delle nazioni Unite ha classificato il modello Taser X26 tra gli strumenti di tortura quello sperimentato in Italia nella prima gara del Viminale e’ invece il modello X2 una evoluzione del X26.

Anche l’Amnesty International ha espresso perplessita’ sostenendo che prima di mettere a disposizione delle forze di polizia questo tipo di armi andrebbe effettuato uno studio sui rischi per la salute. Secondo Amnesty negli Usa e in Canada dove il Taser e’ in uso da venti anni il numero delle morti direttamente o indirettamente correlate sarebbe superiore al migliaio. E nel 90% dei casi le vittime erano disarmate. In Italia perplessita’ all’utilizzo della pistola elettrica da parte della forze di Polizia erano state espresse dal Garante dei detenuti secondo cui il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali e’ controbilanciato da alcuni elementi negativi non trascurabili. In una relazione al Parlamento il Garante aveva invitato ad andare avanti con la scrupolosita’ e la cautela sin qui osservati spiegando che e’ necessario attendere del tempo per valutare in termini documentali le conseguenze dell’introduzione del Taser nella dotazione ordinaria delle forze dell’ordine soprattutto sull’impiego effettivamente a detrimento del ricorso alle armi letali. In Italia la sperimentazione vera e propria era partita nel 2018 interessando 12 citta’.

Il Taser quando viene azionato proietta due piccoli dardi collegati tramite dei fili elettrici all’arma che al contatto con il ‘bersaglio’ producono una scarica a bassa intensita’ di corrente provocando una momentanea paralisi dei muscoli. Nel corso della sperimentazione compiuta in Italia non e’ emerso il rispetto dei requisiti tecnici previsti nel bando e per questo e’ stato necessario annullare la gara. Rimane l’intendimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – aveva spiegato il prefetto Gabrielli – di dotare le Forze di Polizia di un’arma ad impulsi elettrici .