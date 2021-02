Scontro tra moto e camion: muore militare 25enne

Un giovane di 25 anni, Luca Petrarolo, militare della brigata marina San Marco, ha perso la vita nella tarda mattinata di venerdì 26 febbraio, in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Serranova.

Il giovane, da quanto si apprende, viaggiava a bordo di una moto, che si è schiantata contro un camion. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 per strapparlo alla morte. Sul posto gli agenti della Polizia locale di San Vito dei Normanni che si sono occupari della ricostruzione della dinamica e i carabinieri.

Secondo quanto accertato, per cause non ancora chiarite, il giovane ha invaso la corsia opposta finendo sotto al camion che proveniva di fronte. L’autocarro era condotto da un 43enne, a bordo c’erano tre persone. Erano tutti di ritorno dalla campagna. La salma del giovane militare è stata restituita alla famiglia per i funerali che si svolgeranno oggi domenica 28 febbraio, alle 12 presso la chiesa di San Domenico.