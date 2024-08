Svolta nella tutela legale: nuovo servizio per i militari. Ecco i dettagli

Lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME) ha accolto le richieste del Sindacato Italiano Militari (SIM) Esercito attivando un nuovo servizio di tutela legale per il personale militare. La decisione è stata comunicata oggi dal Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Esercito.

Il SIM ha diffuso un comunicato stampa che riporta i dettagli dell’iniziativa:

“Lo scorso 10 luglio con una lettera inviata allo Stato Maggiore dell’Esercito il SIM chiedeva oltre all’attivazione di una polizza per la tutale legale del personale militare e, contestualmente, anche l’apertura di un apposito sportello al quale il personale militare avrebbe potuto rivolgersi in caso di necessità o per avere informazioni inerenti alla tutela legale per attività di servizio (tutela polizza firmata).

La richiesta del SIM era stata fondata su di un ‘precedente’ molto apprezzato dal personale. Nello specifico i vertici del SIM – avendo avuto riscontro del positivo ritorno dell’attività svolta nucleo polizza sanitaria attivato presso lo SME Reparto Affari Generali – hanno chiesto allo Stato Maggiore un paritetico sportello di facile consultazione per i militari che necessitino di informazioni.

Nella lettera diramata oggi dal Centro di Responsabilità Amministrativa, lo SME ha recepito le richieste del SIM EI attivando una mail dedicata ed individuato una specifica sezione Analisi e Contenzioso abilitata a fornire le indicazioni in caso di contenzioso.

La lungimirante azione del nostro sindacato – conclude la nota – viene ancora una volta premiata e come già accaduto in precedenza trova aderenza negli intendimenti dello Stato Maggiore a sottolineare, ancora una volta, quanto a prescindere dalla quota di rappresentatività o meno, un sindacato possa essere competente e ascoltato.”

LEGGI LA BROCHURE INFORMATIVA