Spari kalashnikov contro caserma dei Carabinieri a Napoli a Borgoloreto

Tensione nella notte di Natale a Napoli, dove un inseguimento armato si è trasformato in un inquietante episodio che ha coinvolto la caserma dei carabinieri di Borgoloreto, in via Marina. Un proiettile ha colpito il portone della struttura militare, segnando un’escalation preoccupante della violenza urbana.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale, basate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza, tra il 24 e il 25 dicembre alcuni individui a bordo di un’auto hanno inseguito un uomo a piedi, aprendo il fuoco con un kalashnikov. Il bersaglio è riuscito a fuggire illeso, ma l’episodio ha lasciato segni tangibili sulla facciata della caserma.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha documentato l’accaduto sui social media, pubblicando le immagini dei fori dei proiettili e esprimendo “totale solidarietà e vicinanza all’Arma”, definendo l’episodio come una “sfida senza precedenti alle forze dell’ordine”.

La compagnia Napoli-Stella ha avviato un’indagine approfondita per identificare sia gli aggressori che la vittima dell’agguato fallito. L’utilizzo di un’arma da guerra come il kalashnikov in pieno centro cittadino, durante la notte di Natale, rappresenta un segnale allarmante per la sicurezza pubblica.

